addiktológusdigitális detoxelvonási tünetekképernyőfüggőség
Tech

Szakértővel néztük meg, hogyan lehet hatékonyan csökkenteni a képernyőidőt

Képernyőfüggőség, interjú, szakértő, Dr. Király Orsolya,
KARRASTOCK / GETTY IMAGES
admin Lányi Örs
2026. 01. 17. 14:15
Képernyőfüggőség, interjú, szakértő, Dr. Király Orsolya,
KARRASTOCK / GETTY IMAGES
A képernyőfüggőség kifejezés mára teljesen beépült a közbeszédbe annak ellenére is, hogy hivatalos orvosi diagnózisként nem értelmezhető. Dr. Király Orsolya, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatója a 24.hu-nak adott interjújában elmondta, miből fakad a mobiltelefonok túlzott használata, és milyen tünetek jelentkezhetnek, ha a digitális detox mellett döntünk. Cikkünkben azt is bemutatjuk, milyen valóban hasznos módszerekkel védekezhetünk a túlzott mobilhasználat ellen.

Az okostelefonok ma már mindenki zsebében ott lapulnak, megfelelő önkontroll nélkül pedig könnyen alakulhat ki egészségtelen, túlzott használat. A nagy technológiai cégek ugyanis úgy alkották meg a készülékeket és az ezeken futó alkalmazásokat, hogy rendkívül addiktívak legyenek: értesítések, lájkok és a különböző jutalmazási módszerek segítségével. Így tehát nem érdemes meglepődni, ha a digitális jóllét alkalmazásra rápillantva sokaknak két számjegy jelenik meg a napi képernyőidőnél. Dr. Király Orsolya, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatója a 24.hu-nak adott interjújában elmondta: bár szinte kötőszóként használjuk a közbeszédben manapság a képernyőfüggőség kifejezést, hivatalos orvosi diagnózisként nem tartják számon. Elmondása szerint ennek megértéséhez talán a videójáték-függőség, illetve a szerencsejáték-függőség lehet a legközelebbi addikció, amelyek az Egészségügyi Világszervezet betegségek nemzetközi osztályozásának (BNO) 11. verziója óta már sok országban diagnosztizálható függőségek, Magyarországon azonban még nem – leginkább az elavult informatikai rendszerek miatt.

A cikk tartalmából

Dr. Király Orsolyával, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatójával az alábbi témákat jártuk körbe:

  • Miért nem beszélhetünk orvosi értelemben véve képernyőfüggőségről?
  • Mely ismert függőséghez hasonlít a legjobban a túlzott mobilhasználat?
  • Vannak-e fizikai hatásai a túlzott használatnak?
  • Hogyan csökkenthetjük hatékonyan a képernyőidőnket?
  • Eredményes lehet-e a digitális detox?
  • Számíthatunk-e elvonási tünetekre, és ha igen, pontosan milyenekre?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rengeteg kommandós csapott le egy pécsi szórakozóhelyre, ahol rendőrkutyákkal keresték a drogot
„Ha elindulsz, téged nem fog meg senki” – Bodó Lékainak üzent a győztes Eb-nyitány után
Jennifer Lawrence szerint azért nem játszott a legutóbbi Tarantino-filmben, mert azt mondták, nem elég szép
2026-os hosszú hétvégék és ünnepnapok: itt a lista a szabadságtervezéshez
Orbán Viktor: A szülők felelőssége is, hogy sok fiatal szembefordult a kormánnyal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik