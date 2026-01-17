Szakértővel néztük meg, hogyan lehet hatékonyan csökkenteni a képernyőidőt

Az okostelefonok ma már mindenki zsebében ott lapulnak, megfelelő önkontroll nélkül pedig könnyen alakulhat ki egészségtelen, túlzott használat. A nagy technológiai cégek ugyanis úgy alkották meg a készülékeket és az ezeken futó alkalmazásokat, hogy rendkívül addiktívak legyenek: értesítések, lájkok és a különböző jutalmazási módszerek segítségével. Így tehát nem érdemes meglepődni, ha a digitális jóllét alkalmazásra rápillantva sokaknak két számjegy jelenik meg a napi képernyőidőnél. Dr. Király Orsolya, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatója a 24.hu-nak adott interjújában elmondta: bár szinte kötőszóként használjuk a közbeszédben manapság a képernyőfüggőség kifejezést, hivatalos orvosi diagnózisként nem tartják számon. Elmondása szerint ennek megértéséhez talán a videójáték-függőség, illetve a szerencsejáték-függőség lehet a legközelebbi addikció, amelyek az Egészségügyi Világszervezet betegségek nemzetközi osztályozásának (BNO) 11. verziója óta már sok országban diagnosztizálható függőségek, Magyarországon azonban még nem – leginkább az elavult informatikai rendszerek miatt.

A cikk tartalmából Dr. Király Orsolyával, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatójával az alábbi témákat jártuk körbe: Miért nem beszélhetünk orvosi értelemben véve képernyőfüggőségről?

Mely ismert függőséghez hasonlít a legjobban a túlzott mobilhasználat?

Vannak-e fizikai hatásai a túlzott használatnak?

Hogyan csökkenthetjük hatékonyan a képernyőidőnket?

Eredményes lehet-e a digitális detox?

Számíthatunk-e elvonási tünetekre, és ha igen, pontosan milyenekre? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek