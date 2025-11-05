Elindult Magyar Péter eddigi leghosszabbnak szánt országjárása

Szerdán kora este indult el Magyar Péter eddigi leghosszabb és saját bevallása szerint legfontosabb országjárása Csákberényben. A Tisza Párt elnökének másfél év alatt ez lesz az ötödik kampánykörútja. A politikusi országjárás nevet is kapott: „Út a győzelembe!”

Magyar Péter este hat óra előtt érkezett meg a helyszínre, ahol egy anekdotát adott elő arról, hogy a református lelkész és a katolikus plébános kiment a csatatérre, hogy a haldokló sebesülteknek lelki támaszt nyújtsanak, ekkor azonban mindkettejüket elfogták és kivégezték, erre pedig a mai napig emlékezik Csákberény, amely nagyon megszenvedte a második világháború végét.

Most indul a legfontosabb és leghosszabb országjárásunk, szombaton folytatódik

– jelentette be a pártelnök, hozzátéve, hogy terveik szerint eljutnak majd mind a 3155 településre.

Magyar a Tisza Párt adatainak nyilvánosságra kerülésére utalva azt mondta, nem történt még olyan a rendszerváltás óta, hogy egy hivatalban lévő kormány listázza, fenyegeti, zsarolja a magyar embereket, ellopja az adataikat, és saját propagandája felhasználásával nyilvánosan listázzák a civileket, ápolónőket, tanárokat, kormánytisztviselőket, rendőröket, bírókat, művészeket, újságírókat. Magyar felrótta a miniszterelnöknek, hogy mindez akkor történt, amikor az 1956-os forradalom szereplőire emlékezünk.

Magyar szerint legkésőbb idén október 23-án, Budapesten mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ők a többség, ide értve a miniszterelnököt is. A pártelnök ezzel szemben azt mondta, október 23-án volt a legkisebb Békemenet. Azt mondta buszoztatással, fenyegetéssel, CBA-utalvánnyal „sikerült összehozni ötvenezer embert”, egyúttal felidézte, hogy Orbán is bejelentett egy országjárást, melynek első állomása Győrben lesz november 15-én. Ugyanekkor lesz ott Tisza Párt országjárása is. Magyar megköszönte Pintér Bence győri polgármesternek, hogy a győri alkalom ürügyén vitára hívta Magyar Pétert és Orbán Viktor miniszterelnököt.

Azt javaslom a magyar miniszterelnöknek, ha két adatlopás és listázás között végre összeszedi a bátorságát, akkor jöjjön el ő is, és válaszoljunk közösen az embereknek

– mondta Magyar Péter Csákberényben.

„Elképesztő az a mentális terror, ami a lopás és a korrupció mellett terheli ezt az országot. Hogy a gyerekeinknek háborús uszító plakátokat kell nézniük, vagy ha mesét néznek, zenét hallgatnak az interneten, akkor uszító, hazug kampányokat, reklámokat kell nézniük, nagyon sok embernek megterheli a lelkét, és még sötétebbnek látják a jövőt” – mondta az ellenzéki vezető, ezzel szembe állítva a Digitális Polgári Körök és Harcosok Klubja világát.

Magyar azt mondta, ha valakinek valós hátránya származok abból, hogy „ez az aljas hatalom adatokat lopott, tölt föl, hoz nyilvánosságra”, akkor jelentkezzenek a Tiszánál, és segíteni fognak nekik.

A pártelnök arról is beszélt, hogy a Tisza informatikai védelmi rendszere hónapok óta támadás alatt áll. Arról is beszélt, hogy a Tisza többkörös jelöltállítása az ígért határidőben meg fog történni, a szavazás nem a Tisza Világ alkalmazáson keresztül, hanem a Nemzet Hangja honlapján lesz, amelynek a védelmét megerősítik. Magyar ismertette a Nemzet Hangja szavazás eredményét, és megígérte, hogy

a Tisza Párt programja olvasható lesz, az összefoglaló januárban fog kijönni.

Szombaton Bátonyterenyén folytatódik Magyar Péter országjárása.

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Digitális Polgári Körök szintén országjárásba kezdenek, az első öt állomás pedig Győr (november 19.), Nyíregyháza (november 29.), Kecskemét (december 6.), Mohács (december 13.), Szeged (december 20.) lesz. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy találkozzanak a megadott helyszíneken és időpontokban, jóllehet, az nem egyértelmű, hogy a kormányfő egyáltalán ott lesz-e a DPK-eseményeken.

Magyar Péter szerdán közzétette a Nemzet Hangja szavazás második fordulójának eredményeit. A jelek szerint az igenek győztek mind az öt kérdésben, a részletekről ide kattintva lehet olvasni.