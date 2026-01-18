időjárásfigyelmezetetésextrém hideg
Belföld

Havazás helyett extrém hidegre figyelmeztetnek

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 18. 07:25
Szajki Bálint / 24.hu

Extrém hideg és köd miatt adott ki figyelmeztető előrejelzést a HungaroMet meteorológiai szolgálat vasárnapra. Eszerint

  • a sűrű köd kisebb körzetekben napközben is tartósabban megmaradhat. A ködös, rétegfelhős tájakon ónos szitálás, zúzmara lerakódás, ipari havazás előfordulhat.
  • Reggelre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részein és az ország északkeleti harmadán helyenként -15 fok közelébe, alá süllyedhet a hőmérséklet.

Ezzel együtt hazánk északkeleti, északi harmadában túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. Másutt a látási viszonyok javulnak, illetve a rétegfelhőzet is elkezd zsugorodni, szakadozni, azonban maradnak egész nap borult, párás részek. A borult területeken hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű. Késő estére -14 és -3 fok közé hűl le a levegő.

