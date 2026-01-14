MÁV: baleset miatt késések a győri vonalon

MÁVbalesetkésések
A Déli pályaudvarról 17:25-kor Győrbe elindult S10-es vonat Törökbálint elgázolt egy embert, aki feltételezhetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A baleset miatt késnek a vonatok a Budapest és Győr közötti szakaszon – írja a Mávinform.

A győri vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra kell számítaniuk, mert Budaörs és Biatorbágy között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Továbbá:

  • az S10-es személyvonatok csak Biatorbágy és Győr között közlekednek,
  • az S12-es személyvonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek,
  • valamint a személyvonatok utasai Budapest és Biatorbágy, valamint Tatabánya között az InterCity, EuroCity és Railjet vonatokkal utazhatnak, melyek felármentesen igénybe vehetők és Kelenföld és Biatorbágy között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A vasúti menetjegyek és bérletek a párhuzamos autóbuszjáratokon is érvényesek.

A Budapest-Kelenföldről 18:17-kor Győrbe induló G10-es vonat nem közlekedik. A balesetben érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem segítségével rövidesen átszállítják másik vonatra – írják.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

