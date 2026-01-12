Vasárnap sűrű napja volt a tűzoltóknak

A januárban megszokotthoz képest vasárnap kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltóegységeket – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A hóátfúvások jellemezte rendkívüli időjárás miatt 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek munkájára: jellemzően balesetekhez, megcsúszott, árokba került autókhoz riasztották őket. A káresetek felszámolásán összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott.

Január 11-e 4 és január 12-e 4 óra között az országos közúthálózaton huszonkét olyan rendkívüli esemény történt, amely miatt forgalom-korlátozást vezettek be. Fejér vármegye néhány alsóbbrendű útját hóátfúvás miatt hosszabb-rövidebb időre lezárták, de a környező települések más útvonalakon megközelíthetőek maradtak. A rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt. Összesen két – Baranya és Heves ­– vármegye 7 településén, összesen 3042 fogyasztási helyen lépett fel teljes áramszolgáltatás-kiesés. 10 vármegye 29 településén, összesen 9339 fogyasztási helyen részleges áramszolgáltatás-kiesést tapasztaltak. A hibát mindenhol elhárították. A vízszolgáltatás minden településen zavartalanul működött.