Nyugaton ónos eső, keleten extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést

Hétfőn este a Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet, az éjszaka második felében azonban ezeken a vidékeken is fokozatosan enyhít szorításán a kemény fagy. A nyugat felől érkező csapadékzónából az esti, éjszakai órákban a Dunántúlon várható ónos eső – írta a kiderul.hu.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy vármegyére, az extrém hideg miatt pedig Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére.

A nyugat felől érkező, jobbára összefüggő frontális csapadékzónából az esti, éjszakai órákban előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében, kedd hajnaltól, reggeltől pedig az északkeleti, keleti országrészben is várható csapadék: ez az ország északkeleti, keleti felén nagyrészt havazás formájában valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 3-10 cm friss hó (lokálisan akár több is). Nyugatabbra egyre nagyobb területen az ónos eső (illetve a fagyott eső) válik jellemzővé.

Karácsony: Készülünk az újabb kihívásra

A várható havazás és ónos eső Karácsony Gergely főpolgármestert is megszólalásra késztette, állítása szerint a Budapesti Közművek készülnek az újabb kihívásra.

„A meteorológiai előrejelzések kedd reggelre újabb havazást valószínűsítenek, de komoly esélye van a vegyes csapadéknak és az ónos esőnek is holnap délutánig. Erre készülve folyik a preventív szórás a főútvonalakon, ugyanakkor a várható időjárás mindenkitől fokozott óvatosságot igényel. Továbbra is azt kérjük, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, szükség esetén is csak téli gumival felszerelt autóval induljanak útnak” – írta Karácsony, aki felhívta a figyelmet, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.