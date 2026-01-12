- Csepreghy Nándor veszi át Lázár János miniszteri feladatait a választásokig
- Bár Gulyás Gergely szerint nem lehet levédetni egy szlogent, a Fidesz korábban mégis megtette
- Kósa Lajos rokonáé a megrogyott agrárcég, amelyben adófizetői pénzek is eléghetnek
- Szlovák államfő Magyar Péter Beneš-dekrétum ügyében írt leveléről: Sértés számomra
- Újraválasztották a „baszd meg, valahol laknom kell” védekezéssel előálló polgármestert
- A mexikói elnöknő szerint Donald Trump Mexikóban is indítani akar hadműveleteket
- Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
- Ötéves gyerekkel a hátsó ülésen ellopott egy Audit két kamasz
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 12.
Mohos Márton / 24.hu
