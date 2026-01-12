a nap legfontosabb híreia nap híreinapi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. január 12.

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 01. 12. 21:01
Mohos Márton / 24.hu

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszökött egy gyerek a kórházból, a Népszínház utcában feküdt a hóban, amikor rátaláltak
Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren
Sütés közben végzett az anyjával egy csepeli óvónő szilveszterkor
Golden Globe 2026: Leonardo DiCapriót pont vette a kamera, mikor valakinek furcsa dolgokat üzent
„Már nincs idő az újrabrandelésre” – elemzők a Fidesz-kongresszus tanulságairól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik