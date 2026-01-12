Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan

Kemény a januárunk, fagyos és havas, igazi tél erős mínuszokkal, mondhatni rég tapasztalt, extrém hideggel. Az ok, hogy észak-déli irányú áramlás alakult ki, az úgynevezett meridionális hullámok ciklonok és anticiklonok formájában gyöngysorszerűen futnak körbe az északi féltekén. Déli ágaikban sarkvidéki hideg áramlik „lefelé” – egy ilyen érint most minket is –, északi részükön pedig egyenlítői meleg tör magának utat a sarkvidék irányába.

Az előrejelzések szerint viszont egy héten belül a hullámok »összeolvadnak«, beáll az úgynevezett total blocking, azaz totális blokkolás. Az északi félteke áramlása leáll, olyan hatalmas állóhullámok alakulnak ki, amilyenekre háromszor volt csak példa az elmúlt 130 évben

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések szakértője.

Lefagyhat Eurázsia

A helyzet egyelőre nem tűnik rózsásnak. A modellek szerint a mai napon kezd kialakulni egy anticiklon Oroszország középső tájain, amely egyre csak növekszik: az egyébként „lapos” képződmény vertikálisan tekintve heggyé növekszik január 17-ére, majd összeomlik és szétterjed egész Eurázsiában.

Egyetlen gigantikus meridionális hullámvölgyet alkotva várhatóan Berlintől a Csendes-óceánig, a Jeges-tengertől a Himalájáig terpeszkedik. Ez pedig azt jelenti, hogy az északi félteket területének csaknem felét fagyos sarkvidéki levegő árasztja el,

a hidegbetörés hatására az átlagosnál hidegebbre fordul az idő az Egyenlítőhöz közel fekvő Vietnámban vagy Sierra Leonéban, illetve fagyhat Pakisztánban és Szaúd-Arábiában.

Ezt a jövő hét elején várható hullámot Európa nagy része még várhatóan elkerüli, a hidegbetörés tőlünk délre eső sávban tör délnyugati irányba. Azonban ha lesz második hullám, márpedig jelenleg igencsak úgy tűnik, hogy lesz, az már kontinensünket és hazánkat is hosszan tartó, komoly mínuszokkal fenyegeti. Egyelőre ennél több nem látszik, a helyzet alakulásáról beszámolunk majd.

Nálunk egyelőre enyhülés

Ami Magyarországot, és a következő napokat illeti, enyhülés jön. Keddtől délnyugaton már pozitív tartományba emelkednek a hőmérsékletek, néhol akár 7 fokot is mérhetünk, míg az ország keleti kétharmadán fagypont körüli átlagokra készülhetünk. Kedden észak-keleten havazás várható, akár 5-10 centi friss hó is hullhat, majd a nap folyamán sok helyen ónos esőre vált a csapadék.

Budapesten és környékén 2-3 centi hó eshet, erre jöhet később 2-3 milliméternyi ónos eső.

Csütörtökön aztán a keleti országrészben hidegpárna alakul ki, a hőmérséklet beragad azon a szinten, ahol a párás, ködös idő kialakulásakor volt. Magyarán ha -5 fokos hajnalban jön létre a hidegpárna, akkor napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, míg ha pozitív tartományban alakul, akkor azt konzerválja. A nyugati országrészben azonban aktív marad a légkör és marad az enyhe idő.

A fent említett anticiklon 17-18. környékén keletről „bedugja az orrát” a Kárpát-medencébe, hatására pedig hétvégén, a jövő hét elején ott is kevésbé felhős, naposabb, ámde hűvösebb időre van kilátás. A meteorológus szerint a hótakaró sok helyen megolvad, de sehol nem tűnik majd el teljesen, a héten pedig enyhe havazás, eső, ónos eső bármely nap előfordulhat.

Ennél távolabb nem látunk már tisztán, az eurázsiai nagy anticiklon várhatóan 18-19-én éri el Magyarországot, a folytatás e jelenség alakulásán múlik. Napi és heti pontos előrejelzésért, időjárási figyelmeztetésekért kattintson a Kiderül.hu-ra.