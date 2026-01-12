Két tizenhat éves fiú lopott el a minap Szombathelyen egy kocsit, amelynek hátsó ülésén egy ötéves kisfiú ült. A rendőrség közlése szerint az egyik, körözés alatt álló elkövetőt Sárváron fogták el még szombaton.

Amikor a fiatalt igazoltatták, a ruházata átvizsgálása során a nadrágja zsebében egy Audi slusszkulcsát találták meg a rendőrök, s hamar kiderült, hogy az indítókulcs tulajdonosa nem a fiatal férfi családi körébe, de még az ismertségi körébe sem tartozik. A szombathelyi és a sárvári nyomozók összefüggést találtak a szokatlan szombathelyi autólopással. A fiatal férfi elmondta a rendőröknek, hogy egy alkalmi barátjával, hirtelen ötlettől vezérelve ültek be a járó motorral parkoló autóba.

Amikor a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel távoztak.

Mindezt látva egy mögöttük közlekedő autós azonnal a kisfiú segítségére sietett és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket így a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek – olvasható a rendőrség közleményében. Eszerint a fiúk csak kocsikázni akartak, de a benzin nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd Kőszeg irányába elhagyták a várost.

A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetők útvonalát, és az eltulajdonított gépkocsit Lukácsházán, egy parkolóban találták meg, megrongált állapotban.

A Sárváron elfogott fiatalt gyanúsítottként kihallgatták, társának elszámoltatása jelenleg folyamatban van. A két 16 éves elkövető ellen büntetőeljárás indult.