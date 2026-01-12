Szlovák államfő Magyar Péter Beneš-dekrétum ügyében írt leveléről: Sértés számomra

Sértés számomra, hogy a leendő, lehetséges magyar miniszterelnök levelet írt

– mondta Peter Pellegrini köztársasági elnök abban a közösségi oldalán megjelentetett videóban, amelyben Magyar Péter nyílt levelére reagált. A Paramaneter.sk cikke szerint Pellegrini azon akadt ki, hogy az ellenzéki politikus Felvidékként emlegette Szlovákiát.

A Tisza párt vezetője január 6-i levelében Robert Fico szlovák miniszterelnököt kérte arra, hogy vonja vissza a törvényt, amely alapján hat hónap börtönre ítélhető mindenki, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat.

„Tisztelettel kérjük Önt, hogy kezdeményezze az érintett jogszabály-módosítás visszavonását, és nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet” – fogalmaz Magyar a Ficónak címzett levélben. A Tisza párt vezetője szerint a kérdéses Btk. módosítás nem a jogállamiságot erősíti, hanem sérti az emberi jogokat, félelmet kelt, megoszt és tovább terheli a szlovák-magyar kapcsolatokat, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a szlovák hatóságok a dekrétumok alapján még ma is földelkobzásokat végeznek be.

A Parameter.sk szó szerint közölte Pellegrini videós interjújának szövegét:

Először azt hittem, hogy egy téma szerencsétlen megnyitásáról van szó, hogy csak úgy bedobták az éterbe, hogy csináljunk vele valamit. De most úgy tűnik, mintha a magyar választásokba dobták volna be a témát, hogy az ellenzéki vezető csináljon vele valamit, hogy levelet írjon nekünk. Szlovákia köztársasági elnökeként megmondom nyíltan: sértés számomra, hogy a leendő, lehetséges magyar miniszterelnök levelet ír – nem nekem, hanem a kormányfőnek –, Szlovákiát pedig Felvidéknek nevezi. Nem hiszem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy lenyugtassuk a kedélyeket, mert mi még mindig Szlovákia vagyunk. Szlovák Köztársaság, nem pedig Felvidék. Abban a levélben is megmutatják, hogy mennyire tisztelnek bennünket.

A lap hozzáteszi, hogy Magyar Péter a levelében csupán egyszer használta a Felvidék szót, akkor is „felvidéki magyarok” összetételben.