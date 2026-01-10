Ma sem lesz egyszerű vonattal közlekedni – mutatjuk, hogyan alakítja át a menetrendet az időjárás

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat – tette közzé szombat reggel a Mávinform a Facebookon, felhívva a figyelmet arra is, hogy szombaton az ország valamennyi VOLÁN buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

A menetrendben a következő változtatások lesznek érvényben a nap folyamán:

Almásfüzitő

Szombaton az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok is közlekednek, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő felsőről állomáspótló-buszok járnak.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak. A településen minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatra.

Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre.

Gyékényes – Nagykanizsa vonalszakasz, Helikon IR

A Gyékényes – Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos – Murakeresztúr között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Pótlóbuszok szállítják az utasokat, melyek Murakeresztúrt nem érintik. Murakeresztúrról a Volán járatait vehetik igénybe az utazásra vállalkozók.

A Gyékényes – Dombóvár közötti személyvonatoknál is 10-40 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani.

Budapest–Veresegyház–Vác vonal

Az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak.

A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, valamint az M3-as metrót, valamint a 12-es és 14-es villamost vehetik igénybe. Az induló vonatok nem várnak csatlakozásra, ezért a MÁV javasolja, hogy aki teheti, a Nyugati pályaudvarról óra 45 perckor Vác felé induló S70-es vonattal utazzon Rákospalota-Újpestig.

A Budapest – Veresegyház – Vác viszonylaton közlekedő valamennyi VOLÁN-járaton érvényesek a vasúti jegyek.

Budapest–Hatvan–Miskolc vonal

Az Isaszegről 5:43-kor, 6:13-kor és 6:43-kor a Keleti pályaudvarra induló G80-as vonatok (3169, 3179, 3189) kimaradnak, utasaik az S80-as vonatokkal utazhatnak.

Pécelről az Örs vezér terére a BKK 169E buszjáratán és a Volán 484-es buszjáratán (Dány-Isaszeg-Pécel-Örs vezér tere) a vasúti jegyek érvényesek.

A Füzesabonyból 6:25-kor Miskolcra induló személyvonat (5022) nem közlekedik, utasai a 30 perccel későbbi személyvonattal (5032) utazhatnak.

Budapest–Cegléd–Szolnok vonal

A Nyugati pályaudvarról 5:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2730) nem közlekedik.

A Szolnokról 5:39-kor a Nyugati pályaudvarra elindult G5-es vonat (2679) Monortól S50-es vonatként (2749) közlekedik, várhatóan 7:24-re érkezik a Nyugati pályaudvarra.

A Ceglédről 6:54-kor Szolnokra induló S50-es vonat (2612) nem közlekedik.Utasai a Ceglédről 7:17-kor Szolnok-Debrecen felé továbbinduló Tokaj InterCityvel (IC 650) utazhatnak, mely ezért Abonyban is megáll.

Nemzetközi forgalom

A szlovák vasút tájékoztatása szerint a Breclav, valamint közvetlen kocsikkal Berlin/Prága/Varsó felől érkező, Vácról 8 órakor a Nyugati pályaudvarra továbbinduló Metropol EuroNight (EN 477) 50-60 perces késéssel várható a magyarországi szakaszra.

Németországi erős havazás és ónosesőzések miatt a távolsági és regionális forgalomban jelentős fennakadásokra, hosszabb eljutási időkre kell számítani. A német vasúttársaság (DB) azt javasolja az utasoknak, hogy amennyiben tehetik, január 8 és 11-e között halasszák el utazásukat vagy válasszanak alternatív utazási lehetőséget. A Németország felé utazóknak érdemes tájékozódniuk a DB tájékoztatási felületein, illetve ügyfélszolgálatánál.

Miért van ennyi baj a váltókkal?

Erről a MÁV azt a tájékoztatást adta, hogy a szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat ismételten behordja a váltókba, ezért minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani a váltókat. Emiatt a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa, és a váltófűtő berendezések is üzemelnek.