Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 8., csütörtök
Friss hírek
- Nagy Márton: Az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot.
- Hadházy Ákos: Na, szerencsére nem veszett el Lőrinc a Csendes-óceán felett. A képviselő tudni véli, hova repültek Mészárosék a Hawaii-szigetekről.
- Jogerős: Hat évet kapott kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt az LMP volt politikusa.
- Akár napi négyszer is bemennek a rendőrök a hazai gyermekotthonokba.
- Amerikai külügyminiszter: A venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat.
- Nyolcmillió forintos jutalmat kapott a gyáli polgármester. Az alpolgármestere javasolta.
- RTL: késsel ölték meg a 29 éves nőt Angyalföldön. A lépcsőházban élők korábban veszekedést hallottak.
- Dudás Mikiről a nagyapja: Meggyőződésem, hogy őt is egyszerűen agyonverték. A 34 éves világbajnok kajakozót hétfő délelőtt holtan találták a XVIII. kerületi lakásában.
- „Ha jól felkészülünk, akkor bárkit el tudunk verni” – Ligetvári nyolc közé jutna a kézilabda-Eb-n.
- Magyar kosárlabdabotrány: rátámadt egy néző a bíróra, ki kellett vezetni a teremből.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Havazás miatti változások a vasúti közlekedésben. Részletek.
BKK
- A 15-ös autóbusz a továbbiakban a Gyöngyösi utca M és Kálvin tér M között közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M és a Boráros H közötti megállókat
Mai időjárás:
- Nyugat felől fokozatosan tovább csökken a felhőzet, jobbára enyhén felhős, napos idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és -0 fok között alakul.
- Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Gyöngyvér
Deviza középárfolyam:
- EUR 384,82
- USD 329,33
- CHF 413,78
- GBP 444,43
