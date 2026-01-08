reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 01. 08. 07:03
GETTY IMAGES

2026. január 8., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Havazás miatti változások a vasúti közlekedésben. Részletek.

BKK

  • 15-ös autóbusz a továbbiakban a Gyöngyösi utca M és Kálvin tér M között közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M és a Boráros H közötti megállókat

 

Mai időjárás:

  • Nyugat felől fokozatosan tovább csökken a felhőzet, jobbára enyhén felhős, napos idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és -0 fok között alakul.
  • Késő estére -14 és -6 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Gyöngyvér

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 384,82
  • USD 329,33
  • CHF 413,78
  • GBP 444,43

 

+1

Kapcsolódó
Már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, miközben 200 millióra büntetné az ügyészség
189 millió forint úgy folyt be a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökéhez, hogy közben börtönben ült.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jelentős késések, kimaradások a MÁV egyes vonalain a hóesés miatt
RTL: késsel ölték meg a 29 éves nőt Angyalföldön
Matt Damon 73 kilósra fogyott Nolan új filmjének főszerepére: „A középiskola óta nem volt ilyen súlyom”
Az amerikai agresszió ellen tüntettek a Szabadság téren
Már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, miközben 200 millióra büntetné az ügyészség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik