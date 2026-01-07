Nagy Márton: Az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot

Nem mondhatjuk, hogy úgy indult a 2026-os év, hogy a stabilitás és a kiszámíthatóság felé haladunk – mondta az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton a venezuelai helyzetre utalva.
A Portfolio cikke szerint a nemzetgazdasági miniszter arról beszélt: most úgy tűnik, hogy az idei év még viharosabb lesz, komoly tabuk dőlnek le a geopolitikában.
Senki nem mondta, hogy a végtelenségig lehet a fogyasztásra épülő gazdaságpolitikát csinálni, viszont akkor, amikor a német gazdaság szenved és háború van a szomszédunkban, akkor prociklikus gazdaságpolitikával fel kell pörgetni a fogyasztást, hogy elkerüljük a recessziót
– emelte ki a nemzetgazdasági miniszter.
Hozzátette, a gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva.
Úgy véli, az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot, azonban 2026 második felében vissza fogunk térni a beruházásvezérelt növekedésre. Ez egyrészt az elkészülő nagyberuházásoknak, például a CATL, a BMW és a BYD gyárépítéseinek köszönhető, másrészt a német kormány elkezd költekezni, ami hatással lesz ránk is.
Most azt gondolom, hogy van esélyünk egy 3% körüli növekedésre 2026-ban, a kormány 3,1%-ot vár, ami hasonló a 2-3%-os piaci prognózishoz
– hangsúlyozta a miniszter.
Az árrésstopok jövője szerinte nagy kérdés, „ezen gondolkodni kell, de fundamentálisan is gondolkodni kell azon, hogy ezek az intézkedések tartósan velünk maradhatnak-e, vagy csak átmeneti eszközként lehet őket használni.”
A szektorális különadókról szólva azt mondta, hogy át kell tekinteni a költségvetést a következő két-három évben, és
ha vissza tudjuk terelni a növekedést 3% fölé, akkor eltörölhetjük ezeket a különadókat, szerintem erre van esély.