Nagy Márton: Az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot

Nem mondhatjuk, hogy úgy indult a 2026-os év, hogy a stabilitás és a kiszámíthatóság felé haladunk – mondta az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton a venezuelai helyzetre utalva.

A Portfolio cikke szerint a nemzetgazdasági miniszter arról beszélt: most úgy tűnik, hogy az idei év még viharosabb lesz, komoly tabuk dőlnek le a geopolitikában.

Senki nem mondta, hogy a végtelenségig lehet a fogyasztásra épülő gazdaságpolitikát csinálni, viszont akkor, amikor a német gazdaság szenved és háború van a szomszédunkban, akkor prociklikus gazdaságpolitikával fel kell pörgetni a fogyasztást, hogy elkerüljük a recessziót

– emelte ki a nemzetgazdasági miniszter.

Hozzátette, a gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva.

Úgy véli, az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot, azonban 2026 második felében vissza fogunk térni a beruházásvezérelt növekedésre. Ez egyrészt az elkészülő nagyberuházásoknak, például a CATL, a BMW és a BYD gyárépítéseinek köszönhető, másrészt a német kormány elkezd költekezni, ami hatással lesz ránk is.

Most azt gondolom, hogy van esélyünk egy 3% körüli növekedésre 2026-ban, a kormány 3,1%-ot vár, ami hasonló a 2-3%-os piaci prognózishoz

– hangsúlyozta a miniszter.

Az árrésstopok jövője szerinte nagy kérdés, „ezen gondolkodni kell, de fundamentálisan is gondolkodni kell azon, hogy ezek az intézkedések tartósan velünk maradhatnak-e, vagy csak átmeneti eszközként lehet őket használni.”

A szektorális különadókról szólva azt mondta, hogy át kell tekinteni a költségvetést a következő két-három évben, és