„Ha jól felkészülünk, akkor bárkit el tudunk verni” – Ligetvári nyolc közé jutna a kézilabda-Eb-n

„Még nem tudjuk, mi a hivatalos elvárás. Én nagyon örülnék, ha a legjobb nyolcba be tudnánk kerülni, az jelentős dolog lenne a válogatott életében. Az elmúlt időszakban ez rendszerint összejött, de tudjuk, hogy nagyon össze kell szedjük magunkat, hogy ezt megint meg tudjuk ugrani” – nyilatkozta a Veszprém védekező-specialistája az MTI-nek.

Ligetvári arra célzott, hogy bár a 2024-es párizsi olimpián tizedikek lettek, az előző Európa-bajnokságon – történetük legjobb eredményét elérve – az ötödik helyen végeztek, a legutóbbi három világbajnokságon pedig két nyolcadik és egy ötödik helyezés a mérlegük.

A február 1-ig tartó dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz az ellenfelük, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Összetartás, csapategység

Ligetvári dicsérte a csapategységet, illetve rendkívül fontosnak nevezte, hogy az együttes magját alkotó játékosok összetartóak, jól ismerik egymást, és tudják követni, amit az edző kér tőlük.

„Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ha megnézzük, a labdarúgásban is voltak olyan élcsapatok, amelyeknek nagyon sok jó játékosuk volt, mégsem nyertek kupákat, tornákat.

Szerintem az a legfontosabb, hogy mennyire egységes a csapat, mert akkor a nehéz pillanatokban – mert nyilván olyanok is lesznek az Európa-bajnokságon – fel tudunk állni és meg tudjuk fordítani a mérkőzést

– magyarázta.

Ott folytatni, ahol a vébén abbagyhagyták

A válogatottságot lemondó Ancsin Gábor, Lékai Máté, Mikler Roland, és a sérült Krakovszki Zsolt nem tagja az utazó keretnek, egyéb változás nem történt a magyar együttesben a közelmúltbeli világversenyekhez képest.

A Veszprém balátlövője úgy vélekedett, azon az úton kell folytatniuk, ahol abbahagyták az egy évvel ezelőtti, horvátországi világbajnokságon, amelyen a negyeddöntőig jutottak.

Úgy gondolom, ott nagyon jól játszott a csapat. Van egy-két változás, de szerintem nem nagyon eltérő a csapat teljesítménye a tavalyihoz képest. Remélem, képesek leszünk fejlődni, és még jobbak leszünk.

Izland, a nagy esélyes

Ligetvári az izlandi válogatottat a torna egyik nagy esélyesének nevezte, amelyet nagyon jó játékosok alkotnak, hiszen a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg kis túlzással az izlandi nemzeti együttesre épül.

„Ha jól felkészülünk, akkor bárkit el tudunk verni, de nyilván nehéz meccsek is adódhatnak számunkra bárki ellen” – jegyezte meg.

Szerinte nagyon erős csoportba kerültek, hiszen a lengyeleknek új és jó szövetségi kapitányuk van a spanyol Jesús Javier González Fernández személyében, az olaszok pedig az elmúlt időszakban jelentős fejlődést mutattak.

„Ezeket a riválisokat sem szabad lebecsülnünk, és ugyanúgy kell játszanunk, mintha a legjobb csapatok egyike lenne az ellenfelünk.”

Segíteni a rutintalanoknak

Ligetvárinak a kilenc évvel ezelőtti, franciaországi világbajnokság volt az első felnőtt világversenye, és azóta csak a 2021-es vb-t hagyta ki.

Nagyon jó érzés, hogy ennyi világeseményen részt tudtam venni, és nekem van az egyik legtöbb válogatottságom a jelenlegi keretben, de ez nyilván felelősség is, hogy próbáljak segíteni azoknak, akik mondjuk az első világversenyükre készülnek, és ne érje őket meglepetés

– vélekedett.

A magyar válogatott egy felkészülési mérkőzést játszik az Európa-bajnokság előtt: pénteken 19 órától a győri Audi Arénában a románokat fogadja.

A magyar szövetség elnöksége aznap ülésezik, ezért Ilyés Ferenc elnök a meccs előtt jelenti be, mi a hivatalos elvárás a csapattal szemben.