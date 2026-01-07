angyalföldgyilkosságbűnügy
Belföld

RTL: késsel ölték meg a 29 éves nőt Angyalföldön

admin Vaskor Máté
2026. 01. 07. 21:39

Késsel ölhette meg áldozatát az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja, tudta meg az RTL Híradó.

A csatorna úgy értesült, hogy a férfi a rendőröknek beismerte a gyilkosságot.

A riportban elhangzott: kedd délután az áldozat ismerősei értesítették a rendőröket, hogy nem érik el a 29 éves nőt. Rátörték az albérlete ajtaját, ekkor derült ki, hogy megölték.

A lépcsőházban élők korábban veszekedést és sikoltozást hallottak a lakásból. A környék egyébként nyugodt, a társasházban mindenhol kamerák vannak, ami segítheti a nyomozást és a pontos eseménysor feltárását.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„A kapu mögöttem becsukódott, rá az autó végére” – Peller Mariann elkésett a Reggeliből, mert nem tudott kijönni a garázsból
Elnöki rendszer? Megszólalt az Alkotmánybíróság
Kétszer is elutalt ötmilliót a bankjából, majd a csalók egy másik bankban is számlát nyittattak vele és harmadszor is lehúzták
Hóhelyzet és fagyriadó: a kórházaknál átlagosan 25%-kal nőtt az ellátási igény, az E.ON azt javasolja, ne állítgassuk gyakran a termosztátot
Kitanics Márk igazságügyi szakértő: Nem tartom kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik