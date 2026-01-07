RTL: késsel ölték meg a 29 éves nőt Angyalföldön

Késsel ölhette meg áldozatát az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja, tudta meg az RTL Híradó.

A csatorna úgy értesült, hogy a férfi a rendőröknek beismerte a gyilkosságot.

A riportban elhangzott: kedd délután az áldozat ismerősei értesítették a rendőröket, hogy nem érik el a 29 éves nőt. Rátörték az albérlete ajtaját, ekkor derült ki, hogy megölték.

A lépcsőházban élők korábban veszekedést és sikoltozást hallottak a lakásból. A környék egyébként nyugodt, a társasházban mindenhol kamerák vannak, ami segítheti a nyomozást és a pontos eseménysor feltárását.