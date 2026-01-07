gyálpápai mihályfideszjutalom
Nyolcmillió forintos jutalmat kapott a gyáli polgármester

2026. 01. 07. 20:44
Négyhavi fizetésének megfelelő, bruttó 8 millió forintos év végi jutalmat kapott a gyáli polgármester – tudta meg az RTL Híradó.

A fideszes Pápai Mihály bónuszát a szintén kormánypárti alpolgármester javasolta, a párttársaik pedig megszavazták.

Hegymegi István ellenzéki képviselő szerint ehhez képest az óvodai dolgozók ehhez képest csak egy- vagy kéthavi bónuszt kaptak, Pápai pedig arról maga számolt be a Facebookon, hogy a rendőröknek pár tízezer forintos utalvánnyal köszönte meg a munkáját.

Az RTL megkeresésére Pápai Mihály és helyettese sem reagált.

Pápai volt az, aki a koronavírus-járvány idején saját magát jutalmazta meg négymillió forinttal. Pápai akkor azért tudta megszavazni magának a jutalmat, mert a veszélyhelyzet újbóli bevezetésével nőtt a polgármesterek hatásköre, a városvezetőknek pedig nem volt szükségük a képviselő-testület felhatalmazására a döntéshozatalkor.

