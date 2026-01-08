Akár napi négyszer is bemennek a rendőrök a hazai gyermekotthonokba

Naponta háromszor-négyszer is megjelenhetnek a rendőrök a hazai gyermekotthonokban, mióta decemberben kirendelték oda őket – írja a Népszava egy gyermekvédelmi intézményben és lakásotthonban is dolgozó gyermekfelügyelő állítása nyomán. Ellenőriznek, érdeklődnek, minden rendben van-e és számon tartják, mennyi fiatal tartózkodik engedély nélkül távol. Utóbbi információt egyébként is kötelesek jelenteni az intézmények dolgozói.

A gyermekvédelmi rendszer megérett a pusztulásra, és ezen a rendőri jelenlét sem segít

– fogalmazott a gyermekfelügyelő, aki súlyos létszámhiányról és túlórákról számol be.

Szilveszterkor is be kellett zárni egy gyermekcsoportot, mert nem volt kivel pótolni a beteg kollégát. Kénytelenek voltunk összevonni a csoportokat, így 40 gyerekre vigyázott egy felnőtt. Már mindenki a végkimerülésig fáradt, új munkatársak pedig nem jönnek

– tette hozzá.

Szánalmasnak és komolytalannak nevezte a rendszeres rendőri jelenlétet a gyermekotthonokban Molnár László, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetője, aki a lapnak elmondta: egy-egy ilyen intézkedés átmenetileg, rövid ideig indokolt lehet, de csak akkor, ha kialakult egy krízishelyzet. Állandósítani viszont nem lehet, mert az a félelemkeltésen kívül másra nem alkalmas.

„Ha a feladatra képzetlen, de jó szándékú rendőrnek a gyerek nem akarja elmondani a sérelmeit, akkor a hatóság embere nem tehet semmit. Közben pedig a gyerekeket fenyegeti, kriminalizálja a helyzet. Társadalmi üzenete is van a rendőri megszállásnak, mégpedig az: „ha akarunk, elmegyünk hozzátok is” – emelte ki Molnár László.

Először decemberben jelentek meg nagy számban rendőrök a hazai gyermekotthonokban – az intézkedés egyes intézményekben még az ott dolgozókat is meglepte. Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész decemberi, parlamenti meghallgatása alkalmával cáfolta, hogy a nyilvánosságra került, Szőlő utcai felvételek miatt került sor a razziákra.