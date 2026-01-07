Jogerősen hat évre ítélte a Kaposvári Törvényszék kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt szerdán az LMP egykori politikust, K. Gábort – írja a Magyar Nemzet a bíróság tájékoztatására hivatkozva.

A hatóságok korábbi közlése szerint K. Gábor 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A kiskorú fiúval és a családjával ezután egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a gyermekkel.

A család azt várta az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút. K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol „szexuális cselekményt végzett vele”.

A férfi ellen még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az elkövetőt tavaly szeptemberben már nem jogerősen szintén hat év évre ítélték, de a fellebbezések miatt magasabb szinten folytatódott az eljárás.