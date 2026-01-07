mészáros lőrinchadházy ákosbora bora
Belföld

Hadházy Ákos: Na, szerencsére nem veszett el Lőrinc a Csendes-óceán felett

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 01. 07. 19:06
Szajki Bálint / 24.hu

Na, szerencsére nem veszett el Lőrinc a Csendes-óceán felett. Ahogy sejteni lehetett (és ahogyan súgták), tényleg a Bora Bora szigetekre repült át a Hawaii szigetekről. (Motu Mute szigetére, Francia Polinézia)

írta Hadházy Ákos egy nappal azután, hogy arról posztolt, vélhetően kikapcsolták annak a gépnek a jeladóját, amivel Mészáros Lőrincék utaztak az óceán felett.

A független képviselő posztját azzal folytatta, „milyen mázlija van, hogy nem kell a havat lapátolnia otthon. Örülhetnek a szolgái, hogy összehozták neki ezt az utat (fizetni mi fizettük, de mi nem örülünk), majd kiszámolom a végén, hogy csak a repcsi mennyi lehetett.”

Ennél messzebb nem is kerülhetett volna Magyarországról, ha tovább menne, már közeledne vissza…

– zárta a bejegyzést.

