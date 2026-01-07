A nap legfontosabb hírei 2026. január 7.

- Hóhelyzet és fagyriadó: a kórházaknál átlagosan 25%-kal nőtt az ellátási igény, az E.ON azt javasolja, ne állítgassuk gyakran a termosztátot
- Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben
- Nagy Márton: Az idei év első felében még a fogyasztás fogja pörgetni a gazdaságot
- Hajtóvadászat: éjjel elfogták az angyalföldi gyilkosság feltételezett elkövetőjét
- Elnöki rendszer? Megszólalt az Alkotmánybíróság
- Magyarország pórul járhat az új világrendben – László Csaba a venezuelai tanulságokról
- WSJ: Donald Trump inkább megvenné Grönlandot, ahelyett, hogy elfoglalná
- Fordulat az útdíjemelés ügyében, erre készülnek a kamionosok
- Brutális mínuszok jönnek, mutatjuk, hogyan védheti meg a kutyáját
