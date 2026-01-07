a nap legfontosabb híreia nap híreihírösszefoglalónapi hírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei 2026. január 7.

admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 07. 20:53

„A kapu mögöttem becsukódott, rá az autó végére” – Peller Mariann elkésett a Reggeliből, mert nem tudott kijönni a garázsból
Elnöki rendszer? Megszólalt az Alkotmánybíróság
Kétszer is elutalt ötmilliót a bankjából, majd a csalók egy másik bankban is számlát nyittattak vele és harmadszor is lehúzták
Hóhelyzet és fagyriadó: a kórházaknál átlagosan 25%-kal nőtt az ellátási igény, az E.ON azt javasolja, ne állítgassuk gyakran a termosztátot
Kitanics Márk igazságügyi szakértő: Nem tartom kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin
