Brutális mínuszok jönnek, mutatjuk, hogyan védheti meg a kutyáját

Az elkövetkező napokban durva fagyok jönnek. Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott állatokra, házi kedvencekre is veszélyt jelenthet. Az Orpheus Állatvédő Egyesület ezért figyelmeztetett arra, hogy mire kell figyelni annak érdekében, hogy elkerüljük a környezetünkben tartott állatok szenvedését, fagyását.

Ennek érdekében fontos, hogy:

a nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiadús eleséget,

legyen az állatoknak mindig szélvédett hely kialakítva (hogy oda bármikor el tudjanak húzódni),

napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet cseréljük langyosra,

ne feledjük el, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, így mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra,

a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét.

Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát a jegesedéstől, ott a kutyacipő megvédi a kutyus lábát a káros maróanyagtól, a sótól. Egy só marta tappancsra a kutya nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek. A gyógyulás pedig hetekig is eltarthat, ha tehát erre utaló jeleket látunk, érdemes felkeresni az állatorvost, kezelni a problémát és kutyacipőt alkalmazni.

Benti és kinti kutyáknál más a fontos

A tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdák gyakran ruhákat, cipőket adnak. Ez amolyan divathóbortnak tűnhet, az öltöztetésnek azonban fontos szerepe is lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták fürdetni. Ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú-/zsírréteg lemosódik. A fűtött lakásokban élő állatok szőre így nem véd meg a zord tél viszontagságaitól, ezért hasznosak lehetnek a kutyaruhák. Ha kreatívak vagyunk, otthon elkészíthetjük a kutyánkra szabott kutyaruhát, az azonban fontos, hogy az állat a ruhájában tudjon rendesen vécézni is. Emiatt pedig a ruha rendszeres tisztítása is fontos.

Az udvaron tartott kutyákról se feledkezzünk meg. A kutyaház az ő számukra nyáron a hőgutától ad védelmet, télen pedig a fagyás ellen.

E célból vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, de ugyanezt akár házilag is elkészíthetjük. A hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell csak, hogy nagyobb legyen, a túl nagy házat ugyanis nehezebben „fűtik be” az ebek. A ház kívülről és belülről fából kell, hogy legyen, köztes anyagként szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 5-6 cm-es lábakon áll, ami megvéd a saras esőtől, a latyakos hótól is. A házon belül puha szőnyeggel, rongyokkal érdemes kibélelni a padlót, ezen felül szalma is alkalmazható.

A kutyaházat tegyük fedett pontra, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre. Ha nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában többszöri élelem mellett bebocsátást fűtött helyre (kazánház mellé, garázsba). Végül pedig, aki az utcán kóbor állatot lát, ha teheti, fogadja be. Az állatvédők mentéseik során az elmúlt években számtalan esetben találkoztak utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal. Márpedig a háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége: állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy az elpusztul, bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is járhat.