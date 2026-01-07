Elnöki rendszer? Megszólalt az Alkotmánybíróság

Az elmúlt napokban olyan álhír terjedt el, mely szerint az Alkotmánybíróságon az elnöki rendszerre történő áttérésen dolgoznának. Ez az állítás teljességgel megalapozatlan, hamis

– jelezte közleményében az AB, reagálva Magyar Péter újévi beszédére, amikor azt mondta, hogy alkotmányos puccsot követhetnek el bizonyos pozícióban lévő emberek, ha a Tisza kerül hatalomra.

Közölték, az Alkotmánybíróság feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egyébként egy teljesen más államszervezeti rendszert tartalmaz.

„Magyarország Alkotmánybírósága határozottan visszautasít minden olyan próbálkozást, amely álhírek terjesztésével a testület hitelét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rendet igyekszik aláásni” – fogalmaztak.

Magyar az év eleji sajtótájékoztatóján a 24.hu kérdésére kifejtette, az alkotmányos puccsnak sok fajtája van, az egyik, hogy a köztársasági elnökben, akiben eddig „túl sok szuverenitás nem volt”, „hirtelen feltámad a bizonyítási vád”, hogy ne annak a pártnak a vezetőjét kérje fel kormányalakításra, akit a magyar emberek felhatalmaznak erre. Ilyen esetben el lehet jutni olyan helyzetig is, amikor új választást kell kiírni, tette hozzá.

Fleck Zoltán lapunknak azt nyilatkozta, hogy egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását.