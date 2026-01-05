Magyar a Benes-dekrétumok ügyéről: Diplomáciai nyomásgyakorlást fogunk indítani Szlovákia ellen

Magyar felemlegette, hogy Orbán nem beszélt a Szőlő utcai botrányról, miközben a Trump által ígért pénzügyi védőpajzsról lényegében beismerte, hogy hazudott. Nem beszélt a Benes-dekrétumok körüli helyzetről sem: Orbán Viktor hallgatása ebben az ügyben Magyar szerint megdöbbentő, de miután a magyarok sírján ugráló román elnökjelöltet támogatta, Lázár János pedig leszlovákozta az egyik tiszás képviselőt, talán nem is annyira meglepő.

Diplomáciai nyomásgyakorlást fogunk indítani Szlovákia ellen

– ígérte Magyar, hozzátéve, hogy a közös európai fellépést a magyarellenes törvény ellen egyedül a Patrióták pártcsalád nem támogatta, melynek a Fidesz az egyik alapító tagja.

Magyar azt ígérte, hogy a Tisza kormányra jutása esetén ultimátumot adnak Szlovákiának, hogy vonja vissza a magyarokat és szlovákokat egyaránt hátrányosan érintő törvényt, ha pedig nem teszik meg, hazaküldik a budapesti szlovák nagykövetet.