A szlovák államfő aláírta a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének bűncselekménnyé nyilvánítását

Sem a módosítót, sem annak egyes részeit nem vétózta meg Peter Pellegrini szlovák államfő, aki aláírta a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését kriminalizáló törvénymódosítást – írja a Napunk.sk.

Ennek értelmében innentől kezdve bűncselekménynek minősül Szlovákiában a Benes-dekrétumok megkérdőjelezése

A Btk-módosításba – aminek a célja a kis értékű bolti lopások büntetési tételeinek megemelése volt – december 11-én reggel rakta bele a Robert Fico vezette kormánykoalíció azokat a javaslatokat, amelyek ellehetetlenítik az együttműködő gyanúsítottak vallomásainak felhasználását a büntetőügyekben, illetve hogy bűncselekménnyé nyilvánítják a választásokba való külföldi beavatkozást és a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését. A törvénymódosítást a koalíciós többség még aznap el is fogadta a parlamentben.

Pellegrini az aláírás indoklásában kijelentette:

szeretné, ha a Benes-dekrétumok kérdésében egyértelmű lenne, hogy aki a bíróságon a saját tulajdonát védi, az nem vonja kétségbe a Benes-dekrétumokat.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség nevű párt elnöke, egyben Pellegrini nemzetiségi tanácsadója már korábban jelezte, hogy utóbbi pozíciójáról lemond, ha az államfő aláírja a törvényt. A nap folyamán ezt meg is tette, a Napunk.sk-nak ezt úgy kommentált: „Számomra a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveimmel: jogbiztonság, tisztelet és a közösségünk méltósága”.

Mi történik a Benes-dekrétumokkal Szlovákiában?

A szlovák kabinet átvitte a parlamenten egy törvénymódosítást, amely féléves börtönnel büntetné a Benes-dekrétumokat bírálókat. A dekrétumok tették lehetővé, hogy 1945 után a kisebbségek ingatlanjait elkonfiskálják, és e gyakorlat máig nem szűnt meg teljesen.

A szlovák földhivatalnál a mezőgazdasági földek és az erdőterületek kisajátításakor az állam arra hivatkozik, hogy a jelenlegi tulajdonosoktól nyolcvan évvel ezelőtt, a Benes-dekrétumok alapján el kellett volna venni a földeket. És, mivel akkor ez nem történt meg, most tőlük, illetve örököseiktől konfiskálják el az ingatlanokat.

Az ügy hátteréről – érintve Robert Fico és fia csillapíthatatlan ingatlanvásárlási kedvét is – itt írtunk részletesen.

Egyetlen reakció érkezett a magyar kormánypártok berkeiből

Ez azonban nem Orbán Viktor és még csak nem is Szijjártó Péter külgazdasági és kügyminiszter nevéhez fűződik. A szlovák államfő friss döntésére Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának fideszes elnöke reagált egy Facebook-bejegyzésben. Ebben azt írta:

Magyarország kiáll a felvidéki magyarok jogfosztása ellen! Elfogadhatatlan Szlovákia magatartása!

„Azt állítja a szlovák állam, hogy nincsenek hatályban a jogfosztó rendeletek. Mégis magyarok földjeit kobozza el a szlovák állam a Benes-dekrétumokra hivatkozva! Ez magyarellenes diszkrimináció” – jegyezte Németh Zsolt, aki egyúttal kifejezte szolidaritását a törvénymódosítás ellen felszólaló szlovákiai Magyar Szövetség irányába.

Orbán Viktor a múlt héten az üggyel kapcsolatban arról beszélt, tisztázó megbeszéléseket fognak folytatni a szlovák féllel, és Gulyás Gergely a mai kormányinfón tett is arról említést, hogy Orbán beszélt a dologról Ficóval. A kancellária miniszter annyit mondott még el az üggyel kapcsolatban, hogy összeegyeztethetetlen a kormány álláspontja szerint a XXI. századi magyar és európai értékvilággal, hogy valakitől nemzetiséghez tartozás alapján vegyenek el jogokat. Intézkedések szintjén viszont csak annyit mondott, reméli, hogy a szlovák állam tudja kezelni az ügyet.