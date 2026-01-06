Orbán: Tisza-kormányzás esetén Budapesten újra megjelennének a migránsok

Orbán Viktor is felszólalt a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén kedden.

A miniszterelnök szerint csak akkor lehetnek erősek a jövőben is, ha erősek maradnak Budapesten. Szerinte nem igaz, hogy a budapesti Fidesz súlya és jelentősége elmarad a párt vidéki támogatottságától.

A Fidesz-KDNP legnagyobb hadteste vagytok, az ország legnagyobb fideszes közössége, sok száz Fidesz-taggal. Ha a kihívónkra nézünk ,akkor egy 26 tagot számláló párt áll velünk szemben. A különbség nem is lehetne nagyobb

– fogalmazott a miniszterelnök, majd kiemelte: az elmúlt 15 évben a kormány három ezer milliárd forintból fejlesztette Budapestet, nemsokára pedig indul a reptér és az onnan bevezető, ezer milliárd forintos úthálózat-fejlesztés. „80 éven keresztül romokban éltünk a Budai Várban, de ennek most vége van” – hangsúlyozta.

Beszélt még a mostani városvezetés által elfelejtett, Nagykörúton kívül élő budapestiekről és arról, hogy a nemzet fővárosa ma egy „bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó fővárossá vált, amit csődbe vitték”. Gondolatmenete szerint ha valahol lehetne előnyből kormányozni, az itt van Budapesten – ahol az ország népességének 17 százaléka Magyarország teljes iparűzési adójának 40 százalékát termeli meg –, mégsem sikerül. Majd rátért a Fidesz fő kihívójára is.

Tisza-kormányzás esetén Budapest utcáin újra megjelennének a migránsok – mert a Tisza most is együttműködött a fővárosi, baloldali városvezetéssel és Brüsszelben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását

– állította Orbán, aki harcias buzdítással zárta a beszédet:

„Van esélyünk arra, hogy nem csak vidéken, hanem Budapesten is győzzünk. Egyetlen utcát, teret és bérházat sem fogunk átengedni. Szóba állunk bárkivel és mindenkivel. Mindenkit el fogunk érni és meg fogunk győzni – akit lehet.”