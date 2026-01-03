A Budapest–Belgrád-vasútvonal átadását 2026. február 20-ára tervezi a kormány, a vonat 160 kilométer per órás sebességgel fog menni rajta – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtt tartott éves beszámolójában egy hónappal ezelőtt.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a Telex szerint Aleksandar Vučić szerb elnök még novemberben, Lázár fent idézett ígérete előtt arról beszélt, hogy a fejlesztés 2026 áprilisában készülhet el.

A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Aleksandra Sofronijević pedig idén január elején már azt mondta, hogy majd csak májusban állhat forgalomba a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút – számolt be a Magyar Szó.

A szerb szakasz az újvidéki tragédia miatt csúszott

A kínai gigahitelből épülő vasútvonal Újvidéken és Szabadkán keresztül vezető szerbiai szakaszát eredetileg már 2024 végén átadták volna, de a munka vége előtt nem sokkal, november elsején leszakadt az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete. A 16 halálos áldozatot követelő baleset után pedig az országszerte szerveződő tüntetések árnyékában vasútvonal átadását is elhalasztották.

A szerbiai vasútvonal átadására végül 2025 októberében került sor. Az eseményen Aleksandar Vučić az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettesével, Csepreghy Nándorral utazott a vonaton Belgrádból Szabadkára. A késéssel csipkelődő szerb elnöknek Lázár János helyettese akkor azt ígérte, hogy a magyar szakasz 2025 novemberében kész lesz.

Aleksandra Sofronijević most azt nyilatkozta, hogy idén várhatóan megkezdődnek a Belgrád és Niš közötti gyorsvasút-vonal építési munkálatai is az első szakaszon, a Stalać–Đunis-vonalon. „Folyamatosan egyeztetünk magyar kollégáinkkal, és az ő ígéretük szerint a vasútvonal teljes egészében áprilisra, legkésőbb májusra készül el idén” – fogalmazott a miniszter.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő még decemberben osztott meg egy bejegyzést arról, hogy az információi szerint a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszán sokkal lassabban haladhatnak majd a vonatok, mint ahogy azt korábban tervezték. A MÁV viszont cáfolta az ellenzéki honatya értesülését, és azt közölték, hogy majd 160 kilométer per órás sebességgel is közlekedhetnek majd a szerelvények az új vonalon.