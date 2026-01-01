Hadházy Kapu Tibornak: Lehet, hogy az űrből nem látszott, de Magyarországot egy bűnszervezet fosztja ki

Lehet űrkutató nemzetnek hazudni magunkat, de Veszprém és Ajka között egy év alatt sem tudtunk megcsinálni 150 méter vasutat

– írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kapu Tibor űrhajós közös újévi beszédére reagálva. Kapu a közmédia csatornáin a többi között arról beszélt az államfő társaságában, hogy 2025-ben

magyar szó hangzott a világűrből, és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek.

Majd hozzátette, hogy az országban vannak ugyan közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk, és sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszt.

Hadházy Facebook-posztja szerint viszont „Kapu úr téved”, mert 2026-ban nemcsak némi „közéleti vita” lesz, hanem

egy olyan »választás«, amit az országot kifosztó bűnszervezet a propagandával már most elcsal, és ahol ennek ellenére az ellenzéket most vezető párt nyerni próbál.

Hozzátette: lehet, hogy az űrből nem látszott, de Magyarországot egy bűnszervezet fosztja ki módszeresen.

A független képviselő szerint az űrhajós propagandista szövegírói érzik a választás utáni napok fontosságát, ezért csak azt írták a szövegbe, hogy másnap is feljön majd a nap, azt nem – pedig szerinte ez volt a beszéd fő üzenete –, hogy ha „a választási csalások miatt a maffia újra nyerne, abba nyugodjunk szépen bele”.

Hadházy azt írta:

Lehet, ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket. De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet. Nagyobb baj, hogy attól még ugyanúgy szétrohadnak a kórházaink, ugyanúgy csak szavakban létezik gyermekvédelem, ugyanúgy rohadnak szét az útjaink, ugyanúgy porlad szét a vízvezeték hálózat.

A képviselő szerint „ezt az országot nem Orbán Viktor teszi tönkre. Egyedül nem tudná, csak kollaboránsok segítségével. Azzal a néhány százezer emberrel, akik pénzért, élményekért, kiváltságokért hajlandóak asszisztálni az ország kifosztásához.”