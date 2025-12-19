Egy éve zárták le a Budapestet megyeszékhelyekkel összekötő vasútvonal egy szakaszát, azóta sem dolgozik rajta senki

A 20-as számú, Budapestet Székesfehérváron át Szombathellyel, illetve Zalaegerszeggel összekötő vasúti fővonal több mint egy éve ki van zárva a forgalomból Veszprém és Ajka között, de továbbra sem dolgozik senki a Városlődnél hiányzó 200 méteres pályaszakaszon, amelynek kritikusa állapota miatt a MÁV 2024. december 10-én bejelentette, hogy másnaptól azonnali hatállyal leállítja ott a személyszállítást (a teherforgalmat már korábban felfüggesztették).

A BecsVision YouTube-csatornára kedden került fel egy videó, amelyben látszik, hogy bár a MÁV egy éve azt ígérte, a pályaszakasz felújítása 2025 legelején megindulhat, munkavégzésnek továbbra sincs nyoma. Pedig amellett, hogy egy fontos belföldi fővonalról van szó, a szakasz egy nemzetközi vasúti korridor része, az Ausztria déli része, illetve Észak-Olaszország felé irányuló teherforgalom szempontjából is jelentős volt a szerepe. Erre közlekedett a Ljubljana felé tartó nemzetközi InterCity is, amely helyett ugyancsak pótlóbuszra kell átszállniuk az utasoknak Székesfehérváron, majd Devecseren vissza a vasútra.

A vasútvonal kezelését 2025 nyarán átvette a GySEV, ehhez képest a vágányok továbbra is felszedve, a felsővezeték lebontva várják, hogy megkezdődjön a felújítás érdemi része. Az államvasút tájékoztatása szerint a pálya helyreállításához külső vállalkozói kapacitás szükséges, a közbeszerzési eljárást pedig a MÁV-csoport bonyolítja. Az eljárás folyamatban van, de egy pályázó megtámadta a kiírást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami lassítja a folyamatot – írta a MÁV, amikor november elején „menetrendi fejlesztésként” hirdette meg, hogy átszervezik a pótlóbuszok közlekedését, bár ez nem változtatott azon, hogy

Budapestről vagy éppen Székesfehérvárról Zalaegerszegre továbbra is csak átszállással lehet eljutni.

Hadházy Ákos október végén a helyszínen járva felidézte, hogy a 2019-ben felújított szakaszon nem oldották meg megfelelően a töltés vízelvezetését, így a víz alámosta a pályát. És bár a vízelvezető rendszer mostanra elkészült, a töltés javításának nincs jele, noha a MÁV korábban azt ígérte, hogy 7 méter mélyen visszabontják és újraépítik. Az ellenzéki politikus azt is megjegyezte, hogy a lezárás milliárdos veszteséget okozhatott a teherszállításban és a személyszállításban, sok ezer embernek pedig bosszúságot, de a pótlóbuszokat üzemeltető cégek jól járnak, köztük olyan vállalkozás is, amely a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető.