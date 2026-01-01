Cserhalmi György saját javítóintézetis múltjából merített az újévi beszédéhez

Akkor lesz béke, ha minden gyerek gyerek lehet

– fogalmazott Cserhalmi György újévi köszöntőjében.

A Nemzet Színésze az RTL Híradónknak azt mondta, amikor a szöveget írta, visszagondolt a 2025-ös évre, amelyből – részben saját gyermekkori élményei miatt – a Szőlő utcai Javítóintézet körül kirobbant botrány háborította fel leginkább.

Teljesen kihozott a sodromból az mérhetetlen hazugságáradat, ami elkezdte az egész történetet körülvenni

– mondta a színész hozzátéve, hogy gyerekkorában, 10 éves ő is intézetben került, majd egy évet töltött a téglási javító-, nevelőintézetben.

Én tudom, hogy nem úgy zajlanak a dolgok, ahogy megpróbálják beállítani. Azt, hogy ott eleve bűnös gyerek vannak, kikérem magamnak, az ő nevükben is

– jelentette ki Cserhalmi, aki úgy látja, valójában éppen azokkal a „pokoli rossz példákkal” teszik őket bűnössé, amelyeket az ügyben útóbb lehetett látni.