„Béke akkor lesz…" – ez volt Cserhalmi György újévi köszöntője az RTL-en

2026. 01. 01.
Cserhalmi György köszöntötte az új esztendőt az RTL képernyőjén. Beszédében arra fókuszált, mikor lesz béke életünk minden pontján:

Most kéne egy nagy levegőt venni, és mondani egy égbekiáltóan gyönyörűt, hogy világbéke, szeretet meg még több szeretet és még több béke. De nem vagyok világszépe-győztes. (…) Az béke volt, amikor még vártuk Jézuskát, Nyuszit, amikor még biztosak voltunk abban, hogy a hinta, amiben ülünk, az űrhajó. Amikor még térdig értünk asztalnak, széknek, nagymamának. Béke akkor lesz, ha minden gyereknek megadatik, hogy gyerek lehessen. Hogy mi felnőttek cipeljük a kereszteket, és merjünk mi is gyerekek lenni.

Majd azokról is szót ejtett, „akiket korán pofon vágott az élet”:

A szeretet terem, mint a fű, nemcsak nekünk, akik családba születtünk és élünk, hanem azoknak is, akiket korán pofon vágott a sors. Akik kiszolgáltattjai annak a helynek, amit úgy hívnak: közöny. Adjunk még egy esélyt magunknak, és ezzel sok-sok esélyt nekik, hogy a hazájuk lehessen ez az ország. 2026 legyen az ő évük.

A közmédián Kapu Tibort és Sulyok Tamást hallhattuk:

