Általános iskolai tanár darabolta fel a feleségét 1961 szilveszterén a Svábhegyen

Arcanum Újságok
admin Rugli Tamás
2025. 12. 31. 13:10
Arcanum Újságok
„Szilveszter estéjén az üvöltő rádiót túlharsogó veszekedést és segélykiáltást lehetett hallani a lakásból, újévkor pedig valaki bőszen kopácsolt” – mondta a nyomozóknak az egyik lakó abból a svábhegyi panelházból, ahonnan 1961. december 31-én veszett nyoma a 30 éves Szabáriné Máriának. A nő a lányukkal és a férjével – a biológiatanárként végzett iskolai igazgatóhelyettessel – élt a Normafa utcában, és éppen válás előtt álltak. A megromlott házasság, a toxikus otthoni környezet, egy sikkasztási ügy és egy szerető együttesen vezettek el a család tragédiájához, ami a Kádár-rendszer egyik legmegdöbbentőbb bűnügyeként ismert.

Március végén hirdetett elsőfokú ítéletet a Budapesti Fővárosi Bíróság Szabári János 36 éves tanár bűnügyében. Mint annak idején megírtuk, a tanár rossz családi életet élt feleségével, akit 1961 szilveszter éjjelén megölt, majd – hogy a bűncselekmény nyomait eltüntesse – a tetemet feldarabolta és részben a lefolyóba, részben a Dunába dobta

– olvasható a Népszava 1962. decemberi cikkében, amelyben már a jogerős verdiktről számoltak be.

*

A karácsony ideális esetben a béke, a szeretet és a család ünnepe. Szörnyű dolgok azonban az ünnepi időszakban is történnek. Az elmúlt években több ilyen esetet bemutattunk: a Sodder gyerekek eltűnését, a gyermekszépségversenyek állandó szereplőjének meggyilkolását és a karácsonyfás nő tragédiáját, míg idehaza az 1993-as székesfehérvári hármas gyilkosság vagy a 2014-ben szenteste halálra vert pécsi hajléktalan említhető.

Ide sorolható az 1961 szilveszterén elkövetett svábhegyi gyilkosság is, amikor a saját felesége esett áldozatául az általános iskolai igazgatóhelyettesnek. Szabári Jánost a korabeli sajtó a későbbiekben csak így emlegette:

az asszonydaraboló tanár.

