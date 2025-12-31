Március végén hirdetett elsőfokú ítéletet a Budapesti Fővárosi Bíróság Szabári János 36 éves tanár bűnügyében. Mint annak idején megírtuk, a tanár rossz családi életet élt feleségével, akit 1961 szilveszter éjjelén megölt, majd – hogy a bűncselekmény nyomait eltüntesse – a tetemet feldarabolta és részben a lefolyóba, részben a Dunába dobta

– olvasható a Népszava 1962. decemberi cikkében, amelyben már a jogerős verdiktről számoltak be.

*

A karácsony ideális esetben a béke, a szeretet és a család ünnepe. Szörnyű dolgok azonban az ünnepi időszakban is történnek. Az elmúlt években több ilyen esetet bemutattunk: a Sodder gyerekek eltűnését, a gyermekszépségversenyek állandó szereplőjének meggyilkolását és a karácsonyfás nő tragédiáját, míg idehaza az 1993-as székesfehérvári hármas gyilkosság vagy a 2014-ben szenteste halálra vert pécsi hajléktalan említhető.

Ide sorolható az 1961 szilveszterén elkövetett svábhegyi gyilkosság is, amikor a saját felesége esett áldozatául az általános iskolai igazgatóhelyettesnek. Szabári Jánost a korabeli sajtó a későbbiekben csak így emlegette:

az asszonydaraboló tanár.