Máig megoldatlan gyerekgyilkosság rázta meg a coloradói kisvárost karácsonykor

Huszonhat éve megoldatlan JonBenét Ramsey ügye, akit 1996 karácsonyán a saját otthonában gyilkoltak meg, miközben szülei és testvére is a házban tartózkodtak. A kislány rendszeres résztvevője volt a környékbeli szépségversenyeknek, ahol rendre jó eredményeket ért el, így a közvélemény első körben biztosra vette, hogy egy pedofil bűnöző végezhetett a kislánnyal. Az ügyet ugyanakkor annyi ellentmondás és abszurd részlet veszi körül, hogy két és fél évtizeddel a gyilkosság után a legtöbben már azt veszik biztosra, hogy a szülei és a bátyja felelősek a hatéves JonBenét haláláért.

Felkavaró bűntény rázta meg 1996 karácsonyán a coloradói Boulder városát. December 26-án reggel rendőrök szállták meg a tehetős Ramsey család kúriáját, miután a ház asszonya, Patricia Ramsey talált egy levelet, melyben ismeretlen emberrablók váltságdíjat követeltek a család legfiatalabb tagjáért, a hatéves JonBenét Ramsey-ért, akit – állításuk szerint – az éjszaka elraboltak. A tragikus esetnek azóta sincs megoldása. A rendőrség az elmúlt 26 évben összesen tizenkilenc államban járt, hogy tanúkat kutasson fel, több mint 1600 embert hallgattak ki, eközben megannyi feltételezett gyanúsított került célkeresztbe, majd tűnt el valami miatt a képből.

JonBenét Ramsey-t valaki meggyilkolta 1996 karácsonyán, ez a valaki pedig lehet akár egy hírhedt szexuális ragadozó, de az is elképzelhető, hogy a legszűkebb családon belül kell keresni a tettest.

A 118 ezer dolláros váltságdíj

JonBenét Ramsey 1990. augusztus 6-án született John Ramsey és Patricia Ramsey második közös gyerekeként. Az apa egy jól menő informatikai cég elnöke volt, míg a kislány anyja klasszikus háztartásbeliként töltötte napjait, fiatalabb korában több szépségversenyt is megjárt, 1977-ben Nyugat-Virginia szépének is megválasztották. Patricia a lányát is egészen korán bevezette a szépségiparba, sorra hordta őt különböző gyerekszépségversenyekre, ahol a JonBenét is elért pár sikert, ötéves korában például elnyerte a Little Miss Colorado Sunburst címet.

A család főként az apa munkájának köszönhetően jómódban élt, 1999-ben 4,6 millió dollárra becsülték a vagyonukat. Boulderben egy négyszintes, öt hálószobás kúriában éltek, ahol egy néhány főt számláló személyzet is gondoskodott a kényelmükről. Közülük azonban senki nem tartózkodott a házban 1996 karácsonyán, hiszen – mint azt a tanúk többször is megerősítették a rendőrségnek – a tragikus éjszakán csak a család négy tagja, John, Patricia, JonBenét, illetve a kislány bátyja, a kilencéves Burke tartózkodott otthon.

Ramsey-ék december 25-én egy karácsonyi összejövetelt tartottak, ahova családi barátokat hívták meg. A partin nem történt semmi említésre méltó, kora este véget is ért, a szülők elmondása szerint legalábbis JonBenét-t este kilenc órakor fektették le aludni. Ezt követően az egész család nyugovóra tért, mert másnap utazni készültek. Hajnalban aztán Patricia Ramsey a lépcsőn megpillantott egy levelet, amelyet a férjének címeztek. A majd három oldal hosszú szövegben ismeretlenek azt állították, hogy elrabolták JonBenét-t, és követelik, hogy a lányért cserébe adjanak át nekik egészen pontosan 118 ezer dollárt, ami akkori árfolyamon (164 forint/dollár) 19 millió forintot jelentett. A levélben az is szerepelt, hogy a házaspár még véletlenül se értesítse a rendőrséget.

Ramsey-ék ezt mégis megtették, nem egészen tíz perccel a levél megtalálása után. Hamarosan rendőrök, később az FBI részéről nyomozók és helyszínelők lepték el a házat – itt azonban meg kell jegyezni, hogy talán az ünnepek miatt, de a rendőrség nem a legtapasztaltabb erőit küldte ki a helyszínre, ennek következtében a helyszínelés során olyan hibákat követtek el, amelyek valószínűleg végzetesen befolyásolták a nyomozás eredményességét. Így például csak JonBenét szobáját zárták le szalaggal, egyedül ez a helyiség volt az, amit elszeparáltak a hatóságok, hogy megvédjék az esetleges nyomokat a beszennyeződéstől. Ám a ház többi pontján közben szabadon járhatott-kelhetett bárki, semmiféle elővigyázatossági intézkedést nem hajtottak végre. Ha hozzátesszük, hogy a délelőtt folyamán az eltűnésről hírt kapó ismerősök, ügyvédek, de még a helyi lelkész is befutott Ramsey-ékhez, nagyon valószínű, hogy fontos bizonyítékok semmisültek meg észrevétlenül az első órákban. Közben a rendőrség a kimondottan furcsa zsarolólevélre koncentrált. A levél szokatlanul hosszú, néhol egészen terjengős volt, tele bonyolult kifejezésekkel, jó helyesírással – egyáltalán nem emlékeztetett azokra a levelekre, amiket valódi emberrablók szoktak írni.

Később az is kiderült, hogy a toll, amivel a levelet írták, a Ramsey család tulajdona, és a papír is a családfő dolgozószobájából való, vagyis minden jel arra utalt, hogy a levelet valaki aznap hajnalban írta a Ramsey-házban.

A családtagok ekkor még nem keveredtek gyanúba, a rendőrség álláspontja szerint valóban emberrablás történhetett. Ám, mivel erőszakos behatolásra utaló nyomot sehol nem találtak, azt valószínűsítették, hogy a tettest vagy beengedte valaki, vagy eleve volt kulcsa az ingatlanhoz. Ezt az is alátámasztotta, hogy a váltságdíjként megjelölt 118 ezer dollár pontosan megegyezett azzal az összeggel, amit John Ramsey nem sokkal korábban a munkahelyén kapott karácsonyi bónuszként, tehát bárki is rabolta el a lányt, tudnia kellett róla, hogy a család épp most tett szert pontosan ekkora bevételre.

Holttest a pincében

Az „emberrablók” a levélben azt írták, délelőtt 8 és 10 óra között jelentkeznek. Épp ezért a boulderi rendőrség részéről egy Linda Arndt nevű nyomozó azt a feladatot kapta, hogy várja a beígért telefonhívást. A tettesek azonban nem jelentkeztek, és mivel Arndt végig a házban maradt, volt ideje tanulmányozni a Ramsey házaspár viselkedését. A nyomozó elmondása szerint a férfi és a felesége szinte egy szót sem váltottak egymással egész idő alatt, az is ritkaságszámba ment, ha egyáltalán egy szobában tartózkodtak, továbbá ahelyett, hogy mindenben együttműködtek volna a hatóságokkal, nyomban ügyvédet fogadtak. Délután Arndt megkérte John Ramsey-t, nézzék át még egyszer a házat, hátha találnak valamit, ami rossz helyen van, esetleg felfedezik, hogy eltűnt valami. A nyomozó szerint John ekkor a már egyszer átkutatott pince felé vette az irányt az időközeben a helyszínre érkező ismerősével, egy Fleet White nevű férfival. A borospincének használt, elszeparált helyiség elreteszelt ajtajához mentek, ahova korábban nem néztek be a rendőrök. John kinyitotta az ajtót, ami mögött megtalálta JonBenét holttestét.

A kislány száját szigetelőszalaggal ragasztotta be valaki, csuklója és nyaka köré műanyag zsinórt tekertek, a testet pedig egy fehér lepedőbe csavarták. A halottkém megállapította, hogy a kislányt megfojtották, de előtte a fejére is mértek valamilyen beazonosíthatatlan tárggyal egy nagy ütést, amitől beszakadt a koponyája. A nemi szerve körül horzsolásokat fedeztek fel, a vizsgálat azonban cáfolta, hogy behatolásos nemi erőszak történt volna. Az érintéses szexuális zaklatást ugyanakkor nem zárták ki. JonBenét nyaka alatt egy festőecset letört nyelét is megtalálták a rendőrök, ami Patricia készletéből származott, a kettétört tárgy másik felét meg is találták az anya felszerelésében.

Elviekben minden adott lett volna az eredményes nyomozáshoz, a rendőrség azonban már a holttest megtalálásakor teljesen elakadt.

Amikor ugyanis John Ramsey megtalálta a lánya holttestét, szinte rögtön ölbe kapta és a karjaiban vitte fel az emeletre. Ezzel pedig gyakorlatilag tönkretette a tetthelyszínt, értékes, elsődleges fontosságú nyomok tucatjait megsemmisítve.

Ki tehette?

December 26-án délután tehát úgy állt a helyzet, hogy valaki éjszaka észrevétlenül és nyom nélkül behatolt Ramsey-ék házába, megkereste JonBenét-t, akit megkötözött, fejbevert majd megfojtott. A holttestet egy lepedőbe csavarva elrejtette a pince egyik zugában, majd papírt és tollat ragadott Ramsey-ék dolgozószobájában. Terjengős levelet írt, melyben váltságdíjat követelt, éppen megegyező összeget azzal, amit a családfő néhány nappal korábban karácsonyi bónuszként kapott. Mindezt úgy, hogy elkövetőként jól tudta, a lány halott.

Ezer sebből vérzik a fenti történet, mindenki számára egyértelmű volt, hogy valami bűzlik. Ennek ellenére a rendőrség hosszú éveken keresztül nem tudott előrelépni, bár lehetséges gyanúsítottakból nem volt hiány. Ott voltak például első körben a szülők, akik a legtöbb visszaemlékezés szerint nem igazán akartak együttműködni a hatóságokkal, kereken száz napon keresztül nem beszéltek hivatalosan a hatóságokkal, a CNN-nek ugyanakkor már pár héttel a gyilkosság után hosszan nyilatkoztak. A DNS-vizsgálatok ugyanakkor mind őket, mind fiukat, Burke-öt kizárták a lehetséges gyanúsítottak közül.

Szóba került, hogy esetleg a Ramsey család bejárónője lehet a tettes, akinek természetesen volt kulcsa a lakáshoz. Nála azt jelölték meg lehetséges indítékként, hogy korábban tetemes összeget akart kölcsönkérni a családtól, akik azonban nem segítettek neki, ezért állhatott bosszút. Mindez azonban olyan gyenge lábakon álló elképzelés volt, hogy hamar túl is lépett rajta a rendőrség. Képbe került egy Michael Helgoth nevű, a boulderiek véleménye szerint balhés helyi munkás is, akinek valamilyen ingatlanvitája volt John Ramsey-vel. Nála is a bosszút jelölték meg feltételezhető indítékként. Néhány hónappal később a DNS-vizsgálat őt is tisztázta a vádak alól, de erről ő már nem értesülhetett, néhány nappal korábban öngyilkos lett.

Ezen a ponton jöttek képbe a sötétebb alakok, akikből Boulderben sem volt hiány. A rendőrségi jelentések szerint a gyilkosság idején 38 regisztrált szexuális bűnöző élt a Ramsey-háztól számított néhány kilométeres körzetben, ráadásul JonBenét „tökéletes” célpontnak is számított. Bár a közösségi média akkoriban még sehol nem volt, a kislány így is időről időre megjelent a helyi lapokban a szépségversenyek miatt. Itt ráadásul rendre szépen felöltöztetve, kisminkelve, „felnőttes” külsőt kapva tűnt fel, ami egy pedofil bűnözőnél csak olaj lehetett a tűzre. Nyomok azonban nem voltak, így egy John Karr nevű pedofil tanárhoz is csak azután jutottak el tíz évvel a gyilkosság után, hogy a férfi konkrétan bevallotta, ő ölte meg JonBenét Ramsey-t. A DNS-vizsgálat (amit már modernebb keretek között ejthettek meg) azonban nem igazolta, hogy a férfinek köze lenne az ügyhöz. Karrt egyébként Thaiföldön fogta el a rendőrség egy másik ügy miatt, meg nem erősített információk szerint azért akarhatta magára vállalni JonBenét meggyilkolását, hogy kiadják az Egyesült Államoknak, és ne a sokkal rosszabb körülményeket biztosító thaiföldi börtönök valamelyikében kelljen leülnie a büntetését.

Nem Karr volt az egyetlen, aki bevallotta a gyilkosságot. Egy Gary Oliva nevű, jelenleg börtönbüntetését töltő szexuális bűnöző, bár nem közvetlenül a rendőrségnek, de elismerte, hogy ő ölte meg a kislányt. Minderről a férfi egyik ismerőse számolt be, amikor Olivát már elítélték egy másik ügyben gyermekpornográfia birtoklása miatt. Állítása szerint a gyilkosság után néhány órával Gary Oliva sírva hívta fel őt, azzal, hogy bántott egy kislányt. Mint mondta neki, soha nem szeretett senkit úgy, mint JonBenét-t, és nem akarta bántani a kislányt, baleset volt az egész. A férfi jelentette a hallottakat a rendőrségen, és Oliva múltjáról is beszámolt, de a hatóságok nem foglalkoztak ezzel a nyommal.

Egyező DNS-t az ő esetében sem találtak.

Egy tálka ananász

Bár az ügy a mai napig megoldatlan, a rajta valaha dolgozó szakemberek két csoportba tömörülnek. Az egyik szerint betöréssel és balul sikerült emberrablással van dolgunk, a másik szerint a családban kell keresni a felelőst. A kriminalisztikailag értelmezhetetlen zsarolólevél és a szülők furcsa viselkedése utóbbi gyanút táplálja, ahogy az is, hogy semmi jelét nem találták annak, hogy bárki behatolt volna december 26-án éjjel a Ramsey-házba, ahol csak John, Patricia, Burke és JonBenét tartózkodtak.

Időközben felszínre kerültek olyan információk is, amik szerint JonBenét kilencéves bátyja kimondottan problémás gyerek volt, többször is komolyan összekapott a húgával. Olyannyira, hogy pár évvel korábban egy dühkitörése alkalmával golfütővel verte arcon JonBenét-t, ami miatt a kislányt plasztikai sebészhez is el kellett vinni. Burke egy ponton gyanúba is keveredett a gyilkossági ügyben, olyannyira, hogy azóta nemcsak az eset megszállottjai, de néhány, az ügyön dolgozó rendőr és nyomozó is biztos benne, hogy ő követte el a gyilkosságot.

A boncolás megállapította ugyanis, hogy JonBenét a halála előtt nem sokkal – a lefektetési időnek megjelölt 9 óránál feltétlenül később – ananászt evett. A helyszínelés során a konyhapulton találtak is egy kis tálkát, amiben ananász volt, ezen pedig Burke ujjlenyomatait fedezték fel a helyszínelés során. Az őt gyanúsító elméletek szerint a gyerekek éjjel a konyhában találkozhattak össze, mindketten célba vették az ananászt, a fiú pedig feldühödhetett azon, hogy a húga is enni akart a gyümölcsből, ezért hirtelen felindulásból bánthatta. Bár a helyszínelés során még nem tudták beazonosítani, hogy mivel vághatták fejbe a lányt, a CBS a kétezres évek elején készített egy dokumentumfilmet a gyilkosságról, melyben tapasztalt helyszínelők, bűnügyi profilozók és viselkedéselemzők tárgyalták újra az ügyet. Ők voltak azok, akik megállapították, hogy a helyszínelés során készült egyik fotón látható zseblámpa – szintén Ramsey-ék tulajdona –okozhatott olyan sérülést, amelyet JonBenét koponyáján találtak.

Mark Becker, aki Boulder rendőrfőnökeként maga is részt vett a nyomozásban, a fentiek alapján is biztos abban, hogy a fiútestvér volt az elkövető. Az ő elmélete szerint a kislányt először fejbe verték, aminek hatására elveszthette az eszméletét. Az elkövető könnyen hihette azt, hogy máris meghalt. Mikor rájött, hogy nem így van, akkor kellett máshoz folyamodni. A fojtogatás a halottkém szerint legkorábban negyvenöt, legkésőbb két órával a fejsérülés után kezdődött. A fejre mért ütés is végzett volna vele előbb-utóbb, de végül fulladás okozta a kislány halálát. Becker szerint ezt követően az elkövetők mindent úgy rendeztek el, mintha rosszul végződő emberrablás történt volna, beleértve a zsarolólevelet és a nemi szerv körül talált sérüléseket is.

Ezen elmélet szerint az elkövetők maguk Ramsey-ék: John, Patricia és Burke. A szülők ebben az esetben elvileg nem felelősek a lány haláláért (bár egy bűnügyi szakértő szerint Burke egész biztosan nem tudta volna megfojtani húgát, a szülőknek itt be kellett avatkozniuk), ugyanakkor gondosan törekedtek arra, hogy eltusolják az ügyet. Tehették ezt azért, hogy ne veszítsék el egyetlen éjszaka leforgása alatt mindkét gyereküket, hiszen ha kiderült volna, hogy Burke ölte meg a húgát, könnyen lehet, hogy javítóintézetbe, majd fiatalkorúak börtönébe küldték volna őt. Burke-öt háromszor is kihallgatták a nyomozás során, de soha nem vetődött fel komolyabban, hogy köze lehet a gyilkossághoz. A kihallgatások során sem produkált semmi gyanúsat, az évek távlatából ugyanakkor többen is megjegyezték, hogy amikor az ananászról kérdezik, a fiú a szája elé teszi a kezét, amikor válaszol, ami viselkedéselemzők szerint az egyik legáltalánosabb jele annak, ha valaki hazudik.

Mindezek fényében átértékelődik az is, amit az apa tett akkor, amikor felfedezte a lány holttestét. Ron Walker, az FBI helyszínelője, aki jelen volt a Ramsey-házban 1996 karácsonyán, azt mondta, John Ramsey pontosan úgy viselkedett, mint a legtöbb tettes, aki leplezni próbálja az érintettségét: maga találta meg a holttestet, ráadásul úgy, hogy éppen volt is vele valaki, aki ezt tanúsíthatta. De ennél jóval fontosabb elem, hogy Ramsey a megtalálás után azonnal ölbe vette a holttestet, ami ilyen helyzetben szigorúan tilos – innen nézve a szándékosságot sem lehet kizárni. Megint másik visszaemlékezés szerint amikor a családfő az emeletre ment, alig láthatóan, de eltartotta magától a hullát, ami nem a legtermészetesebb reakció egy szülőtől, aki épp felfedezte, hogy megölték a lányát. A már említett Arndt detektív, aki a gyilkosság napján egész délelőtt közelről figyelte Ramsey-éket, azt mondta a holttest megtalálásáról, hogy fejben már azt számolgatta, hány golyó van a pisztolyában, komolyan számolva azzal, hogy használnia kell a fegyverét, hiszen a tettes lelepleződött.

Fegyverre azonban nem volt szükség, de a tettes (hivatalosan) sincs meg a mai napig. Az aktákat azóta többször is újranyitották, de lezárni azóta sem sikerült az ügyet. Némileg váratlanul a boulderi rendőrség idén novemberben kiadott egy közleményt, amelyben jelezték, hogy újra megnyitják az ügyet, újabb szakértői csapatokat bevonva. Még ezt megelőzően, az év elején két férfi, Roscoe J. Clark és Derek Brommerich – akik bár nem tagjai a rendőrségnek, évek óta megszállottjai az ügynek, és saját szakállukra nyomoznak – arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy sikerült DNS-mintát gyűjteniük attól a személytől, aki saját nyomozásuk szerint száz százalékig biztosan a kislány gyilkosa. A további fejlemények nem ismertek ezzel kapcsolatban, ahogy azzal kapcsolatban sem, hogy kit gyanúsítanak.

Patricia Ramsey 2006-ban halt meg petefészekrákban. Az ő halála után John Ramsey harmadszor is megnősült, jelenleg Michiganben él új feleségével. Burke Ramsey ma 35 éves, csendes, visszafogott életet él. Az indianai Purdue Egyetemen végzett 2009-ben, ezt követően a techiparban helyezkedett el, jelenleg is ebben dolgozik, interjút csak nagyon ritkán ad. Miután a CBS-en megjelent a dokumentumfilm, ami az ő esetleges szerepét is latolgatja a húga halálában, beperelte a csatornát és a benne megszólaló bűnügyi szakértőt is.