Ahogy eltervezte az egészet, az őrá vallott, nagyon óvatos volt. És mi nem akadtunk a nyomára

– így nyilatkozott az arizonai Annette Meyer Clough 2022-ben, nem sokkal azt követően, hogy a hatóságok végre megerősítették neki a hosszú évek óta nem látott nővére halálát. Akit a megelőző több mint negyed évszázadban csak az annandale-i Jane Doe-ként (Az Egyesült Államokban az azonosítatlan elhunytakat nevezik John/Jane Doe-nak), vagy még ismertebb nevén „Karácsonyfás Nőként” (The Christmas Tree Lady) emlegettek.

A rejtély felderítéséhez vissza kell mennünk az időben egészen 1996 végéig. Egy héttel karácsony előtt, december 18-án a Virginia állambeli Annandale-ben a helyi temetőgondnok a szokásos reggeli körútját teljesítette, amikor a csecsemőként elhunytak számára fenntartott Babyland nevű részen talált valakit a földön.

Az ismeretlen személy egy hatvanas éveiben járó nő volt – és halott. Egy átlátszó műanyag ponyván feküdt, mellette hevert egy apró kis karácsonyfa, szalagokkal és gömbökkel szépen feldíszítve – innen kapta később az elhunyt a Karácsonyfás Nő titulust a közvéleménytől.

A nőt egy műanyag zacskóval a fején találta meg a gondnok, amit maszkoló szalaggal tekertek a nyaka köré. Mivel semmilyen külsérelmi nyomot nem fedeztek fel a testen, a kiérkező hatóságok a halál okaként a fulladást jelölték meg.

A nőnél semmilyen irat nem volt, a hátizsákja és a zsebei viszont tele voltak különböző tárgyakkal. Találtak nála például egy walkmant, az ehhez csatlakoztatott fejhallgató a nő fején volt, amikor levették róla a zacskót. A készülékben kazetta is volt, amin Mel Brooks és Carl Reiner 1967-es rádiójátéka, A 2000 éves ember volt hallható. Két másik kazetta is volt a hátizsákban: Jeff Foxworthy You might be a redneck című albuma, valamint egy felvétel a Monty Python Gyalog galoppjáról.

Találtak még nála ezen kívül üres üvegeket (eredetileg mangó- és narancslé volt bennük), de akadt egy olyan is, amiből brandyt ihatott a nő. Volt még nála ezen kívül egy piros sál és egy rózsaszín, mikiegeres övtáska. Ezek alapján egy nehéz sorsú, rossz körülmények között élő személy képe rajzolódik ki a szemünk előtt, de már a helyszínelés során sejteni lehetett, hogy nem erről van szó. Ugyanis volt a nőnél egy Citizen márkájú karóra, néhány fülbevaló, valamint egy 14 karátos aranygyűrű is. Mindezek mellett a megjelenése, a ruházata és az ápolt barna frizurája is arra engedett következtetni, hogy egy biztos egzisztenciával bíró nő hevert holtan az annandale-i temetőben.

Ha mindez nem lett volna már magában elég furcsa, előkerült a zsebéből két levél is. Az egyiken egy idézet szerepelt:

Most nyugodni térek, hamarosan az örök mélységbe sodródom. És ha meg is halok, és nem ébredek fel, az alvás édesebb lesz, mint ez az élet, amit elhagyok.