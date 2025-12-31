Reagált a kormány Karácsony szilveszteri beintésére

A kormány betartotta, amit ígért. A trolibuszbeszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltunk át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárd forintos támogatásról szóló szerződés is aláírásra került. Ez is világosan mutatja: a budapestiek számíthatnak ránk

– közölte Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára Karácsony Gergely szilveszteri videójára válaszul.

A főpolgármester ebben szó szerint bemutatott a Fidesznek, bírálva a kormány pénzügyi nyomásgyakorlását: törvénytelen forráselvonásról és elmaradt kifizetésekről beszélt, különösen a közösségi közlekedés működtetéséért járó 12 milliárd forinttal kapcsolatban. Ez a pénz – a szerződés aláírása ellenére – hétfőig biztosan nem érkezett meg a főváros számlájára, holott Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezető korábban azt ígérte, az év végéig nemcsak az uniós pénzből vásárolt trolikért járó 8,8 milliárdot, de a tömegközlekedési normatíva 12 milliárdos összegét is kifizeti a kormány a csődközelben lévő fővárosnak.

Latorcai szerint a főpolgármester „hat éve nem tudott érdemi eredményeket felmutatni. De Isten ments, hogy ezt bárki kiemelje, hiszen akkor jön az ujjal mutogatások újabb köre.” Mint írta, Budapestnek nem kifogásokra, hanem cselekvésre van szüksége 2026-ban.