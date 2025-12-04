csődhelyzetfővároskarácsony gergelykiss ambrus
Kiss Ambrus a fővárosi csődhelyzetről: Ha minden így megy tovább, beleesünk a szakadékba, amelyet a kormány ásott

2025. 12. 04. 05:59
A kormány válaszára vár a fővárosi vezetés, hogy az év végéig megoldást találjanak Budapest egyre nyomasztóbb pénzügyi helyzetére. Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a helyzet fenntarthatatlan, és nem rajtuk múlik, hogy átfordul-e a végveszélybe. Arról is beszélt, hogy ekkora intézményrendszer esetében még sosem próbálták ki, mi történik, ha elapadnak a pénzcsapok.

Nyáron közöltek egy dokumentumot, amely a főváros pénzügyi helyzetét illetően három szintet határoz meg: fenntarthatót, kritikust és fenntarthatatlant. Hol tartunk most?

Mostanra egy fenntarthatatlan állapotban vagyunk. Az, hogy ez átfordul-e a végveszélybe, nem rajtunk múlik. Nézzük a számokat! December 31-én vissza kell fizetnünk a folyószámla-hitelkeretünket, ami két okból fontos. Egyrészt a gazdasági stabilitási törvény azt mondja, nem lehet éven túlnyúló, a kormány által jóvá nem hagyott hitelállománya egy önkormányzatnak. Másrészt a hitelszerződés értelmében is vissza kell fizetni ezt az összeget december 31-ére.

A bankok részéről nincs ebben rugalmasság?

Azért nincs, mert a törvény azt mondja, hogy önkormányzat egy éven túlnyúló hitelt csak akkor vehet fel, ha a kormány ehhez hozzájárul, és ez a hitel nem lehet működési célú. A folyószámlahitel január 1-jétől december 31-éig tart, de mivel működési célú, likviditási hitelről van szó, akkor sem vihetnénk át januárra, ha a kormány engedélyt adna erre. Január 2-án, amikor kinyit a főváros, vagyis az első banki munkanapon likvidnek kell lennie.

Viszont ez nem olyan, mint egy társasjáték, hogy minden kör végén kapok induló pénzt. Annyi pénzt tudunk átvinni januárra, amennyi decemberben van. Ha mínuszban zárunk, nem tudunk új hitelkeretet nyitni január 2-án, és akkor nem tudjuk elkezdeni az évet.

