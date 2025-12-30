Török Gábor bár nem szokott fociról írni, idén novemberben a magyar-ír meccsel kivételt tett. A politológus, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagja is, a válogatott novemberben elszenvedett veresége után éles kritikát fogalmazott meg a hazai futballra jellemző politikai befolyással kapcsolatban. A Magyar Nemzet több mint egy hónappal az elemző kijelentései után hétfőn írt arról, hogy a politológus korábban megfogalmazott véleménye

vegytiszta ellenzéki narratíva.

A kormányközeli lap az írásában emellett arról igyekezett kérdezni Vági Márton MLSZ főtitkárát, hogy

Török Gábor az elmúlt évtizedben, mióta az MLSZ elnökségi tagja, hány előterjesztést nyújtott be az MLSZ elnökségéhez?

Hány olyan határozatot fogadott el az MLSZ elnöksége, amelyeket Török Gábor ellenzett, a szavazás során az ellenvéleményét nemmel fejezte ki?

Török Gábor jegyzőkönyvben is rögzítetten hányszor és milyen formában fejezte ki tiltakozását azzal kapcsolatban, miszerint – az ő szavaival élve – „soha nem látott mennyiségű közpénz” került a magyar labdarúgásba és a „soha nem tapasztalt politikai figyelem” övezi azt.

Az MLSZ elnöksége, illetve személy szerint a főtitkár egyetért-e Török Gábor véleményével, amelyet november 17-én osztott meg a magyar válogatott veresége után?

Az MLSZ elnökségének, illetve adminisztrációjának bármely tagja kezdeményezte-e, hogy elnökségi ülésen napirendre kerüljön Török Gábor véleményének megvitatása, arról szélesebb körben szakmai vita induljon?

Az MLSZ-főtitkár válaszul felhívta a figyelmet, hogy az MLSZ előterjesztéseit jellemzően a szövetségi hivatal munkatársai készítik el és kezdeményezik a napirendre vételt, és bár az elnökségi tagoknak is joguk van kezdeményezni bármely témakör napirendre vételét, a gyakorlatban erre nem látott példát, így a többi elnökségi taghoz hasonlóan Török Gábor sem nyújtott be önállóan előterjesztést. A politológus egyébként pedig a Női labdarúgás bizottságának az elnöke, és ilyen minőségében a női labdarúgásról szóló előterjesztések elkészítése során segíti az előterjesztőket. A főtitkár közölte azt is: nem vezetnek nyilvántartást arról, hogy a határozatoknál melyik elnökségi tag hogyan szavazott. Vági Márton rögzítette azt is, hogy az MLSZ üléseiről nem készül szó szerinti jegyzőkönyv, így nem tud arról információt szolgáltatni, hogy melyik elnökségi tag mikor mi ellen tiltakozott, főtitkárként pedig nem véleményezheti az MLSZ elnökségi tagjának egyéni álláspontját. A főtitkár közölte azt is, nem tud arról, hogy bárki kezdeményezte volna Török Gábor véleményének megvitatását a szövetségen belül.

A Törökülés című podcastunk állandó vendége kedden a Facebook-oldalán így reagált a Magyar Nemzet cikkére:

Sajnos a Magyar Nemzet, bár másfél hónapig dolgozott ezen a rólam szóló cikken, engem valamiért elfelejtett megkérdezni, ezért kénytelen vagyok itt válaszolni.

Török Gábor úgy látta, noha a Magyar Nemzet szerint „erkölcsileg aggályos” kritikát megfogalmazni, amit novemberben írt, abban semmi olyan nincs, „amit akár a szakma, akár a politika máshogy látna, ha őszintén beszélne” a véleményét ráadásul következetesen képviseli. Török Gábor a magyar válogatott novemberi szerepléséről általa korábban írtakról kijelentette:

Ez nem ellenzéki narratíva, ez a valóság,

majd megismételte novemberi szavait: „A kapitányt el lehet küldeni, lehet, hogy küldeni sem kell, mert megy magától, de aki tartós változást szeretne, annak inkább azt kellene átgondolnia, amit a számok mutatnak: hogy a soha nem látott mennyiségű közpénz és a soha nem tapasztalt politikai figyelem ellenére hol tart ma a magyar labdarúgás a tehetségek kinevelésében és menedzselésében. Kevesebb urambátyám és sikerpropaganda, több verseny és tudás – szerintem ez kellene, nem a csapat és a kapitány keresztre feszítése”.

A magyar labdarúgó-válogatott november 16-án karnyújtásnyira volt a világbajnoki pótselejtezőtől, a meccsen a csapat kétszer is vezetett Írország ellen, és ugyan a rivális mindkétszer kiegyenlített, a döntetlen is jó lett volna Marco Rossi csapatának. A 96-dik percben a válogatott végül elbukta a meccset és ezzel a világbajnoki pótselejtezőt is.