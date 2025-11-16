foci vb 2026magyar-írmagyarország-írországmarco rossi
Sport

Rég fájt ennyire – képeken a 96. percben elbukott magyar-ír vb-selejtező

Mohos Márton / 24.hu
admin Mohos Márton
2025. 11. 16. 18:38
Mohos Márton / 24.hu
Karnyújtásnyira volt a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki pótselejtezőtől, a csapat kétszer is vezetett Írország ellen, és ugyan a rivális mindkétszer kiegyenlített, a döntetlen is jó lett volna Marco Rossi csapatának. Jött a végén azonban Troy Parrott és az íreket lőtte tovább, Magyarország így az egymást követő tizedik vb-ről marad le. Szoboszlai Dominik szűkszavúan értékelt, Rossi pedig azt mondta, amióta ő a magyar kapitány, még nem érezte ilyen rosszul magát.
38 fotó

Ajánlott videó

Kis híján ráfázott a Rossi-csapat a célfutballra, de az írek ellen nem ez számít majd

Friss

Népszerű

Összes
Rónai Egon a papírlapról, amire Orbán firkált az interjú alatt: Kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik