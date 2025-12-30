időjárásszilveszter
Belföld

Milyen idő lesz szilveszter éjjel?

admin Vaskor Máté
2025. 12. 30. 17:56

Az év utolsó napján a délutáni óráktól nyugat felől megnövekszik, majd egyre többfelé megvastagodhat a felhőzet, összességében felhős idő várható, közölte a HungaroMet Zrt.

Elszórtan – nagyobb számban az éjszaka első felében – hózáporok is kialakulhatnak. Ezzel egy időben veszít erejéből a szél, de még továbbra is sokfelé élénk, helyenként erős lehet a nyugatias szél.

A hosszabb ideig szélvédett részeken mérhetjük a alacsonyabb értékeket , azonban hazánk nyugati felén csak kissé hűlhet fagypont alá a levegő a leghidegebb órákban is, ha viszont elkezd lengedezni a szél, akkor pozitívba válhat a hőmérő.

