„Ma beléptünk a rendszerváltás kapuján” – Jön a Mosoly Országa?

Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Tiszás parlamenti képviselőket és miniszter-jelölteket kérdeztünk a nap jelentőségéről és az új kormány első intézkedéseiről. A legtöbben kiemelték, hogy visszahozzák a parlamentbe a valódi vitákat, és gyökeresen új politikai kultúrát és mosolygó országot ígértek – már az első napoktól. A fideszes képviselők folytatták hagyományaikat: kevés kivételtől eltekintve nem igazán akartak szóba állni a sajtóval. Riport a T. Házból, ahol a 24.hu is végre szabadon mozoghatott.