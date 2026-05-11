Vitézy Dávid: Győrben, Debrecenben és Rákosrendezőn is építhetünk megfizethető lakásokat

„A bérlakásépítés támogatása is bekerülhet az EU céljai közé, erre készen kell állnunk, hogy az uniós forrásokat gyorsan le tudjuk hívni” – mondta Vitézy Dávid a 24.hu-nak, aki a kormányban a lakhatás javításáért is felelhet majd. A leendő közlekedési és beruházási minisztert az Orbán-kormány nagy közlekedési beruházási projektjeinek a felülvizsgálatáról és a lázári hagyatékról, bezárt vasútvonalakról és a nyári balatoni közlekedésről is kérdeztük.