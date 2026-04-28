Orbán: Jó fizikai állapotban és munkaképes állapotban vagyok

A Fidesz kedden tartott országos választmányi ülésére érkező politikusokat a választási vereség okairól, a megújulás lehetőségéről és Orbán Viktor felelősségéről kérdeztük. Az már az ülés után derült ki , hogy a távozó miniszterelnök felajánlotta a lemondását a párt éléről, de ezt nem fogadták el. Folytatás: a júniusi kongresszuson.