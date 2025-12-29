Publicus: A magyarok többsége szerint Orbán Viktor marad hatalmon

A Publicus Intézet decemberi kutatása szerint a Fidesz 28, a Tisza Párt 33 százalékon áll a teljes népesség körében, a biztos pártválasztók között pedig 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára, írja a Népszava.

Az intézet novemberi méréséhez képest mindhárom választói csoportban egy-egy százalékot erősödött a Fidesz, de a biztos szavazók között mindketten javítani tudtak; itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.

A bizonytalan szavazók száma csökkent: teljes népességet tekintve 31-ről, 29 százalékra mérséklődött, ahogy 20-ról 17 százalékra olvadt azok aránya is, akik biztosan szavaznának, de még ingadoznak a pártok között.

Hit a kormányváltásban

Ha az a kérdés, hogy ki milyen kimenetelre számít a választásokon, azaz hisznek-e a kormányváltásban, A budapestiek túlnyomó többsége (51 százalék) biztos abban, hogy áprilisban változás lesz, hazánk lakóinak a nagy többsége viszont továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol.

Tisza-győzelemre most csak a teljes népesség 35-, míg a Fideszére 42 százalékuk fogadna.

A falvak lakosságának szintén 50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem számít változásra és csupán 25 százaléknyian gondolják azt, hogy a jelenlegi kormány megbukik.