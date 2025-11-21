Publicus: Novemberben ismét nőtt a Tisza előnye

Míg októberben valamelyest csökkenteni tudta a Fidesz a hátrányát a Tiszával szemben, novemberben újra nőtt a különbség a két párt között, mivel a Fidesz egy százalékpontot vesztett valamennyi választói csoportban, a Tisza pedig 1-2 százalékponttal erősödött: így a teljes népességben 7, a biztos szavazóknál 5, a biztos pártválasztóknál pedig 9 százalékponttal vezet – ismertette a Publicus Intézet legfrissebb számait a Népszava. Így a teljes népességen belül a Tisza 33, a Fidesz 26 százalékon áll, a biztos szavazóknál 37-32 az állás, a biztos pártválasztóknál pedig 48 százalék szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig 39.

A Mi Hazánk nem jutna be most a parlamentbe a felmérés szerint, mivel 4 százalékon áll a biztos pártválasztók közül, a DK viszont éppen csak átlépné a parlamenti küszöböt 6 százalékos támogatottságával.

A bizonytalanok tábora 31 százalékot tesz ki. Azok között, akik úgy tervezik, hogy biztosan részt vesznek a választáson, szintén van 20 százaléknyi, pártválasztásában ingadozó szavazó. A bizonytalanok között több mint kétszer annyian akarnak kormányváltást, mint ahányan továbbra is hatalomban tartanák a Fideszt (38 százalék a 15 százalékkal szemben).

A parlamenti választáson rekordot dönthet a részvétel: már most 81 százalék állítja, hogy elmegy szavazni áprilisban.