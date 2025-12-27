- Varga Judit egy szóval reagált Magyar Péter karácsonyi interjújára
- „Hergelés, gyűlöletkeltés” – reagáltak Mészáros Lőrincék miután Hadházy közzétette karácsonyi jutalmazottjaik listáját
- Sulyok Tamás kirúgott kommunikációs igazgatója: „Ők nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni”
- Választási győzelme esetén átalakítja az önkormányzati rendszert a Fidesz
- Újabb szexuális zaklatási váddal néz szembe Tyler Perry, a Holtodiglan színésze
- Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon
A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 27.
Szajki Bálint / 24.hu
