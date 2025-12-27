„Hergelés, gyűlöletkeltés” – reagáltak Mészáros Lőrincék miután Hadházy közzétette karácsonyi jutalmazottjaik listáját

Hadházy Ákos pénteken közzétett egy körülbelül kétszáz névből álló listát, akik állítása szerint kitüntetést kaptak Mészáros Lőrinctől a Mészáros Csoport december 19-ei karácsonyi ünnepségén. A listán a nevek mellett az is szerepel, hogy az illetők Mészárosék melyik cégében, milyen beosztásban dolgoznak. A független országgyűlési képviselő által közzétett lista szerint a Mészáros csoport ünnepségén Mészáros gyerekei mellett kitüntetést kaptak a Mediaworks, a TV2 és az Index vezetői is, de díjazták Orbán Viktor vejét is a karácsonyi bulin.

Szombat reggel a Mészáros Csoport közleményben reagált a történtekre, szerintük Hadházy bejegyzése súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét – azok valóságtartalma esetén – az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre – írja a Telex.

A cég szerint a személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas listázás részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül.

A Polgári Törvénykönyv is védi kollégáinkat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel

– írta a Mészáros Csoport, akik a megjelent névsort nem kívánták kommentálni.

Hadházy korábban megüzente „Lölö szolgáinak, hogy a karácsonyi bulin Ricky Martin lesz az egymillió dolcsis meglepetés”, mire Hajdú Péter közölte, Hadházynak bocsánatot kellene kérnie, de a politikus erre is reagált.