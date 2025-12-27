balesetgázolásvonatgázolásvác
Belföld

Halálra gázolt egy nőt a vonat Vácon

admin Vaskor Máté
2025. 12. 27. 11:55

Embert gázolt a vonat Vácon, a Kodály Zoltán úti átjáró közelében, közölte honlapján a Katasztrófavédelem.

A vonaton körülbelül kétszáz ember utazott. A város hivatásos tűzoltói segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

A balesetben egy nő a helyszínen meghalt. Az Országos Mentőszolgálat ügyeletese az MTI-vel azt közölte: a baleset helyszínére kiérkező mentők már csak a nő halálának tényét tudták megállapítani.

A Mávinform szerint a Szobról 9:56-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z70-es vonat (2377) ütött el egy embert.

Hozzátették, a szobi vonalon kora délutánig kisebb késések előfordulhatnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Balázs: Magyar Péter hosszú idő óta a legveszélyesebb baloldali politikus
Ha nem készül el az Avatar 4. és 5. része, James Cameron sajtótájékoztatón mondja majd el, mi lett volna a sztori vége
Késsel megsebesítettek több nőt a párizsi metróban
Ilyen párhuzamos parkolást is ritkán látni, tapasztalt autósok is ledöbbentek a sofőr módszerétől
Találja ki, hol járunk – és segítsen megfejteni az ismeretlen Fortepan-képek rejtélyét!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik