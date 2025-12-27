tyler perryszexuális zaklatásvádszexuális erőszak
Újabb szexuális zaklatási váddal néz szembe Tyler Perry, a Holtodiglan színésze

2025. 12. 27. 20:01
Az idén nyáron indult hasonló ügye még nem ért véget, de máris itt a második.

A Star Trek, a Holtodiglan, és a Ne nézz fel! színésze, a rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyzett Tyler Perry ellen az év derekán elindult egy per, amiben egy pályatársa, Derek Dixon azzal vádolta, hogy erejét, illetve befolyását bevetve feltörekvő, tehetséges filmesek egész sorát tartotta sakkban, illetve szexuálisan is bántalmazta őket.

Az eljárás bírósági szakaszban tart, most pedig párhuzamosan egy másik ügy is kezdetét veszi, hiszen egy újabb színész, Mario Rodriguez is előállt a saját vádjaival – írja a Collider.

A cikk szerint Perryvel a Halloween Madeával (2016) kapcsán együtt dolgozó Rodriguez ügyvédje Kalifornia államban nyújtotta be a szükséges iratokat, védence pedig 77 millió dollárt (mai árfolyamon 25,3 milliárd forintot) követel.

A férfi szexuális zaklatás, szexuális erőszak, illetve érzelmi károkozás miatt indította a pert, aminek részeként a Lionsgate stúdiót is vádolja, állítva, hogy az szemet hunyt a visszaélések felett.

A dokumentumok szerint Perry több alkalommal is találkozott a színésszel, akinek többek közt a péniszét is megfogta, sőt, a kezét a sajátjára húzta. Két ilyen eset után Perry végül elnézést kért, és 5000 dollár (1,6 millió forint) átadásával próbálta megvásárolni a másik hallgatását.

