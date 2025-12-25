Bombariadó volt hajnalban két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton

Bombariadó volt hajnalban két vonaton is, amelyek Magyarországra tartottak Ukrajnából, az ukrán hatóságokat még azelőtt riasztották, hogy a szerelvények átlépték volna a határt – erősítette meg a hírt a MÁV a Telex érdeklődésére.

Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást

– közölte a lappal az állami vasút.

A két szóban forgó gyorsvonat a Transcarpathia és a Ruthenia volt. Míg az egyik vonatot csak az országhatártól, Csap állomástól szolgálták ki a MÁV munkatársai – már a tűzszerészeti átvizsgálás után –, a másik esetében már Ungvártól szolgálatot láttak el a magyar vasutasok. Ők azt mondták, nem érezték magukat veszélyben, azt viszont megjegyezték, hogy mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.

Az utasokat a lap információi szerint leszállították és átvizsgálták Magyarországon. A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálóhoz köthető, az ő ügyével kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, amint érkezik válasz, jelezni fogjuk.