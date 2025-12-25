bombariadómávvonatukrajna
Bombariadó volt hajnalban két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton

admin Rugli Tamás
2025. 12. 25.

Bombariadó volt hajnalban két vonaton is, amelyek Magyarországra tartottak Ukrajnából, az ukrán hatóságokat még azelőtt riasztották, hogy a szerelvények átlépték volna a határt – erősítette meg a hírt a MÁV a Telex érdeklődésére.

Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást

– közölte a lappal az állami vasút.

A két szóban forgó gyorsvonat a Transcarpathia és a Ruthenia volt. Míg az egyik vonatot csak az országhatártól, Csap állomástól szolgálták ki a MÁV munkatársai – már a tűzszerészeti átvizsgálás után –, a másik esetében már Ungvártól szolgálatot láttak el a magyar vasutasok. Ők azt mondták, nem érezték magukat veszélyben, azt viszont megjegyezték, hogy mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.

Az utasokat a lap információi szerint leszállították és átvizsgálták Magyarországon. A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálóhoz köthető, az ő ügyével kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, amint érkezik válasz, jelezni fogjuk.

