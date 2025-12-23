Cikkünk frissül…

Szenteste előtt egy nappal igyekszik válaszolni az újságírók kérdéseire Gulyás Gergely kancellária miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő az év vélhetően utolsó kormányinfóján. Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy az év utolsó ilyen eseményén Orbán Viktor tart nemzetközi sajtótájékoztatót, most azonban már a meghívón sem utalt arra semmi, hogy számítani kellene a miniszterelnök részvételére.

A kormány ma tárgyalt a január 1-én hatályba lépő új intézkedésekről, illetve a legutóbbi EU-csúcs tapasztalatait is átbeszélték – kezdte Gulyás. A miniszter azt mondta, a jövő év elejével életbe lépő intézkedéseket illeti, „első sorban és döntően jó dolgokat tud közölni”: januárban teljessé válik a családi adókezdvezmény megduplázása, és életbe lép a 30 év alatti anyák adómentessége is.

Megállapodtak a minimálbérről és a garantált bérminimumról a munkaadók és a munkavállalók között, ezért ezt a kormány törvényi erőre emelte:

a minimálbér 322 800 forint, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint lesz január 1-től.

Hatályba lép január 1-től – folytatta a Gulyás – a korábban elfogadott 11 pontos vállalati adócsökkentési program, ennek szerinte legfontosabb pontja, hogy az alanyi áfamentesség mértéke 20 millió forintra emelkedik, és a következő években ez még növekedni fog.

Folytatódik a tanárok béremelése is, jövőre 10 százalékos béremelésre számíthatnak a pedagógusok a miniszter ígérete szerint, ami azt is jelenti, hogy a tanárok átlagbére 936 ezer forint lesz. De a bírók bérét is emelni fogják januártól.

EU-csúcs: nem sikerült tönkre tenni az európai tőkepiacot

Gulyás nemzetközi vizekre evezve a múlt heti brüsszeli EU-csúcs kapcsán azt mondta, Magyarország elérte az a célkitűzést, hogy „nem sikerült tönkre tenni az európai tőkepiacot” azzal, hogy nem nyúlnak hozzá a befagyasztott orosz vagyonokhoz. Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nem vesz részt abban az együttműködésben, amiben a tagállamok közös kölcsönt nyújtanak Ukrajnának.

Gulyás szerint brutális, talán már az egymillió áldozatot is megkövetelő háború zajlik Ukrajnában, de mégiscsak egy regionális konfliktus két ország részvételével. De lehet ebből nagy háború, ezért elutasítandó minden olyan tett és nyilatkozat, ami közelebb vihet ahhoz, hogy Európba belekeveredjen a konfliktusba. Majd megismételte Orbán azon vélekedését, hogy Ukrajna a most megszavazott kölcsönt soha nem fogja tudni visszafizetni.

A kormány nem mondott le az uniós pénzekről

Jöhetnek a kérdések:

Az első téma az amerikai védőpajzsról szól: lézetik-e egyáltalán, és ha igen, mikor kezdenek el konkrétan tárgyalni a megállapodásokról. Gulyás azt mondta, a Külgazdasági és Külügyminisztérium a fő felelős ebben a témában, később a Nemzetgazdasági Minisztérium is bekapcsolódik. A miniszter annyit állít, hogy a kapcsolatfelvétel már megtörtént. Hogy ez a pénz kiváltja-e a visszatartott uniós pénzeket, Gulyás azt mondta, a kormány nem mondott le az EU-s forrásokról, így kiváltásról sincs szó.

Szóba került, hogy lemond-e Magyarország az orosz energiáról 2027 szeptemberétől, tekintve, hogy az Európai Parlament megszavazta az orosz energiahordozók kitiltását. Gulyás szerint 2027-ig sok víz lefolyik még a Dunán, és jelezte, hogy Magyarország jogi útra tereli az ügyet – de megjegyezte, hogy nem számít korrekt bíráskodásra az ügyben.

A fuvarozók hétfői tüntetése kapcsán Gulyás azt mondta, viszonyítás kérdése, mit nevezünk nagy tüntetésnek. Szerinte nem a kormány áll a fuvarozókkal szemben, hanem azok az emberek, akik kisebb településeken laknak, és közvetlenül a házaik előtt húznak el a kamionok. Ezért akarja Lázár János és az ÉKM az autópályák felé terelni a fuvarozókat, és ez Gulyás szerint helyes cél. A tüntetőkkel kapcsolatban azt mondta, nyitottak a tárgyalásra, de a célkitűzésükből nem engednek.

Budapesti békecsúcs februárban?

A közmédia értesülései szerint február környékén valósulhat meg a hónapok óta lebegtetett budapesti békecsúcs, Gulyás ezt azonban nem erősítette meg. Helyette hangsúlyozta, hogy a háborúzó feleknek el kell jutniuk egy kompromisszum közelébe, ekkor van csak értelme békecsúcsot tartani. „A cél a mielőbbi béke, az másodlagos, hol köttetik meg” – jelentette ki a miniszter.

A befagyasztott orosz vagyonról is kérdezték Gulyást, aki hosszan fejtegette, hogy jogilag mennyi probléma lett volna azzal, hogy a nyugat-európai országok hozzányúlnak és felhasználják ezeket a forrásokat. Egy ponton úgy fogalmazott: „ugyanolyan nyilvánvaló a megítélése ennek az ügynek, mint az orosz-ukrán háborúnál annak, hogy ezt a háborút Oroszország indította a nemzetközi jogot megsértve.” Mindez azért figyelemre méltó, mert múlt pénteken Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón azt mondta a témában, szerinte nem világos, ki támadott meg kit.

Gulyás: nincs olyan vívmánya az elmúlt évtizednek, ami túlélne egy kormányváltást

Gulyás szerint „antagonisztikus, feloldhatatlan ellentét van” köztük és az ellenzék között, nincs olyan vívmánya az elmúlt évtizednek szerinte, ami túlélne egy kormányváltást, ezért kiemelten nagy tétje van a jövő évi választásnak.

A bíróság által betiltott, a Tisza Pártról hazugságokat terjesztő Bors-kiadvánnyal kapcsolatban a miniszter azt mondta, ez a sajtószabadság korlátozása szerinte, és külön kifogásolta, hogy az ügyben egy – szerinte – Tisza-szimpatizáns bíró járhatott el. Úgy tűnik szerinte, hogy több tucat bíró politikai tevékenységet folytat és egy párt szimpatizánsa. Ezek a bírók Gulyás szerint eljárhatnak a Tisza ügyeiben, olyan ez szerinte, mintha a egy sportmeccsen a bírót is az egyik csapat adná.

Kiderült az is, hogy Orbán Viktornak van egy függőben lévő meghívója Izraelbe Benjamin Netanjahutól, de nincs még konkrét időpontja a találkozónak.

Fizetett-e a kormány a fővárosnak?

Gulyás szerint Budapest megkapta a neki járó 8,8 milliárd forintot a neki járó trolipénzből, és meg fogja kapni a 12 milliárdos neki még járó támogatást is. De Gulyás szerint a fővárosnak nagyobb a tartozása az államfelé, mint 12 milliárd forint, ezt pedig bele kell számítani az ügyletbe. A miniszter elmondta, a kormány arra vállalt garanciát, hogy a szerződésbe foglalt ígéreteket teljesíti, ha pedig – akár a főváros gazdálkodása következtében – bármely főárosi cég bajba kerülne, ők kifizetik a dolgozók bérét. Ezeket pedig teljesítették.

Gulyás itt ismételte meg, hogy továbbra is kikötésük, hogy a főváros jelezze hivatalosan, hogy hivatalosan fizetésképtelenné vált, akkor segítenek. Ilyen jelzést nem tett a főváros a kormány felé. Így a levegőben lóg, hogy a fővárosi önkormányzat ki tudja-e fizetni év végén a bankhiteleit.

