- Tüntetnek a fuvarosok: csak 50 kamiont engedtek be a Hősök terére, a többiek az M3-ason és az M0-son lassították a forgalmat
- Az M3-astól a Hősök teréig – így nézett ki a kamionosok tüntetése
- Meghalt Chris Rea
- Magyar Péter: Mintha a gyurcsányi idők végét élnénk
- Halálra gázoltak két sofőrt az M1-esen, miután egymással ütköztek, és kiszálltak az autókból
- Van, ahol több 10 centi hó is várható karácsonykor
- Év végén megszűnik tíz tévécsatorna, köztük a magyar Comedy Central
- Megvan a Blaha Lujza téri cövek hivatalos neve
- Török Gábor: Nagyon sokáig posztorbánizmus lesz Magyarországon fordulat esetén is
A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 22.
Adrián Zoltán / 24.hu
